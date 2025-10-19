Motociclisme
El surienc Josep Garcia no falla i es proclama campió del món d'EnduroGP per segon cop seguit
El bagenc en té prou amb una segona posició a Alemanya, controlant en l'última jornada l'italià Andrea Verona, per reeditar el títol i sumar el setè entre totes les categories
El surienc Josep Garcia (KTM) no ha deixat lloc al dubte i ha conquerit el campionat del món d'EnduroGP per segon any consecutiu. Ho ha fet quedant segon en la segona jornada del Gran Premi d'Alemanya, que s'ha disputat a la localitat de Zschopau, a Saxònia. I ho ha assolit controlant el seu únic i llunyà rival, l'italià de Gas-Gas Andrea Verona, que s'ha endut dos bons premis de consolació, el triomf parcial en l'escratx i el títol d'Enduro2.
Pel que fa a Garcia, revalida el títol gran, aquell que se li havia escapat un parell de vegades el 2022 i el 2023 pel culpa d'inoportunes lesions, i ja en suma set en total. Als dos d'EnduroGP cal sumar-n'hi tres d'Enduro1, el darrer aquesta mateixa temporada, i dos d'Enduro2. I tot, amb només 28 anys.
De fet, Garcia no ha guanyat el segon dia a Alemanya, com ho havia fet en el primer de dissabte, gairebé perquè no ho ha necessitat. En el vuitè dels tretze trams tenia 6,53 segons de diferència respecte de Verona. A partir d'aquí, però, ha mirat que no passés l'única cosa que el podia apartar del títol, una caiguda. Ha afluixat la marxa i ha acabat entrant a 8,6 segons del pilot del Veneto. Tercer ha estat el neozelandès Hamish McDonald, qui dissabte s'havia proclamat campió d'Enduro3.
En la general, el bagenc ha sumat 244 punts, quinze més que els 229 de Verona, la mateixa diferència amb la qual tots dos accedien al cap de setmana decisiu. Tercer de la general ha acabat el francès de TM Zachary Pichon, que no ha tingut un bon cap de setmana i ha estat vuitè en aquesta segona jornada. En la classificació final d'Enduro1, la distància de Garcia sobre la resta ha estat tan gran que ha acabat guanyant amb 68 punts de diferència sobre l'italià Samuele Bernardini, qui s'ha assegurat el segon lloc, i 70 respecte d'un altre transalpí, Morgan Lesiardo, qui ha estat tercer.
