Gimnàtica artística
Thierno Diallo acaba onzè en el concurs general en la primera jornada dels Mundials de Jakarta
El manresà de l'Egiba ha d'esperar a que es completin dues subdivisions la matinada de dilluns per saber si entra a la final dels 24 millors
El gimnasta manresà de l'Egiba Thierno Boubacar Diallo ha acabat en l'onzena posició la seva participacio en la primera jornada dels Campionats del Món de gimnàstica artística que es fan a la capital indonèsia, Jakarta. Aquest lloc, el millor entre els representants de la federació espanyola, li dona opcions d'entrar a la final del dimecres dels 24 millors, tot i que s'ha d'esperar a que s'acabin les dues subdivisions de dilluns, en les quals participen competidors de diverses delegacions potents, com ara la Xina o França.
Diallo ha finalitzat amb un resultat total de 78,032 punts, superant l'altre representant estatal que també feia els sis aparells, el també català Joel Plata, que ha acabat tretzè amb 77,365 punts. Les paral·leles, el seu millor aparell, ha suposat també la seva nota més destacada, amb un 13,566 que li ha donat el lloc número 19 de manera provisional. Accedir a una final per aparells, això sí, s'ha quedat lluny.
Després d'aquesta nota, ha aconseguit un 13,500 en salt, un 13,100 en cavall amb arcs, un 12,700 en barra, un 12,600 en terra i un 12,566 en anelles (31è). El millor de la jornada ha estat un dels grans favorits, el campió olímpic a Tòquio Daiki Hashimoto (83,065), que ha quedat a davant del suís Noe Seifert (82,499) i del rus Daniel Marinov (81,932).
A més de Diallo, al Mundial de Jakarta també competirà una altra gimnasta de l'Egiba, la gironellenca Laia Font, que participarà amb l'equip espanyol dimarts entre les deu del matí, hora d'aquí, i un quart de dotze en la setena subdivisió. Comparteix convocatòria amb dues catalanes més, la subcampiona europea Alba Petisco i el jove valor de L'Hospitalet Marina Escudero.
