Bàsquet/Eurocup
I després del silenci del Nou Congost, al soroll de Salònica
Els manresans visiten aquesta tarda la pista «calenta» de l’Aris grec
El tècnic assistent Carlos Flores valora «l’exigència d’haver de jugar al nostre ritme de partit i amb la nostra mentalitat defensiva tants partits en pocs dies i tants viatges»
Regió7
L’Aris de Salònica, el rival d’avui del Baxi Manresa, és un dels clàssics del bàsquet europeu. Després d’haver hagut de jugar contra el Hapoel Jerusalem sense públic a les grades del Nou Congost, aquesta tarda es trobaran una de les pistes més «calentes» del bàsquet grec i europeu.
L’equip va viatjar a Grècia amb els 13 jugadors de la primera plantilla. El tècnic Diego Ocampo n’haurà de descartar un abans del partit.
El rival d’aquest dimarts a Salònica ha guanyat també 2 dels 3 partits disputats a la competició, un dels quals és una victòria de mèrit a la pista del Reyer Venècia.
Els grecs basen el seu joc en grans generadors i anotadors exteriors com Jones, Forbes o Long Mitrou, mentre que a la pintura tenen molta capacitat física, amb Steven Enock i Jakob Dwight Forester. En el darrer partit a la lliga grega, va perdre contra el Maroussi, després de dues pròrrogues.
L’entrenador assistent, Carlos Flores, va ser el tècnic designat pel club per valorar el partit i les virtuts del rival, en una nota de premsa enviada pel club als mitjans.
Més que les dificultats que els pugui oposar el rival, per a Flores el repte que té ara l’equip manresà és «d’adaptació, sobretot a l’exigència d’haver de jugar amb el nostre ritme de partit i la nostra mentalitat defensiva tants partits en tan pocs dies i amb tants viatges».
Per això, creu que «l’equip ha de créixer en aquesta nova competició [Eurocup] sabent de l’exigència que té el fet de competir com volem competir tots els partits, i som en aquest procés».
«Un rival dur i físic»
El cos tècnic i els jugadors són conscients que hauran de jugar en «una pista molt complicada, on l’afició colla moltíssim, hem de saber què ens espera», va afirmar Carlos Flores.
Sobre les característiques dels rivals, Flores no va variar el discurs emprat pels diferents tècnics que han entrat a la rotació decidida pel club per fer les valoracions prèvies als partits europeus: talent individual i fortalesa física.
«Serà un partit dur, físic, contra un rival que, a més, en els últims partits, malgrat jugar bé, tot i competir bé, no ha obtingut bons resultats», va dir Flores. «Per tant, jugaran amb la necessitat de voler guanyar, sobretot davant de la seva gent, i hem de saber que serà un rival molt perillós, sobretot perquè la seva línia exterior tenen jugadors [Jones, Mitrou, Forbes] amb molts punts i amb una capacitat de generació molt elevada», va assegurar.
La clau, doncs, com en els altres partits disputats (i previsiblement els que hauran de jugar), serà «intentar córrer i dominar des del nostre ritme de joc, perquè si som capaços de tenir control sobre aquests jugadors més perimetrals i no deixem que els seus jugadors interiors [Enoch i Forester], amb una capacitat física extraordinària, si som capaços de dominar des de la defensa, des d’aquesta capacitat defensiva en l’u contra u, crec que tindrem moltes opcions de competir, almenys, fins a l’últim minut».
