El camp de futbol de Súria estrena nova gespa artificial
La inauguració va coincidir diumenge amb la presentació dels equips de les diferents categories del Centre d’Esports Súria
Regió7
El Camp Municipal de Futbol de la Riera del Tordell ha estrenat la nova gespa artificial en l’inici d’aquesta nova temporada. La inauguració oficial de la gespa va tenir lloc aquest diumenge 19 d’octubre, coincidint amb la presentació dels equips de les diferents categories del Centre d’Esports Súria i de la disputa d’un partit oficial del primer equip.
Aquesta és la millora més important que s’ha portat a terme en el recinte esportiu durant els darrers anys. La nova gespa substitueix la que va ser instal·lada l’any 2009, i que ja havia exhaurit la seva vida útil després de més de quinze anys. En l’acte d’inauguració, la regidora d’Esports i Festes, Alba Martínez, va parlar de la renovació de la gespa com «una millora molt esperada» que representa el compliment d’un «compromís» de l’Ajuntament amb el club, i que ha estat complementada amb altres millores en el recinte esportiu.
La regidora d’Esports va agrair la col·laboració i la comprensió de tots els estaments del club i les famílies de jugadors i jugadores per la seva col·laboració i comprensió en el procés de substitució de la gespa. Alba Martínez també va destacar el paper de l’esport com a «escola de vida» per aprendre qualitats com el respecte, la constància i el treball en equip. Per la seva banda, el president del Centre d’Esports, Lluís Jané, va expressar l’agraïment del club a l’Ajuntament per la renovació de la gespa i altres millores del camp. El president del club va remarcar que un dels objectius principals del Centre d’Esports és promoure «els valors» de l’esport entre els components dels equips de totes les categories.
També va donar les gràcies al patrocinadors pel suport a les activitats del club i als membres de la junta directiva pel seu treball al front de l’entitat. Entre les persones assistents a l’acte es trobaven l’alcaldessa accidental, Olga Tena, i altres membres de la Corporació Municipal. L’acte d’inauguració de la nova gespa artificial i la presentació dels equips del Centre d’Esports va ser conduït pel conegut periodista surienc Francesc Garriga. Posteriorment, el primer equip del Centre d’Esports va jugar un partit oficial del grup 8 de la Tercera Catalana amb el Sant Pau, que va acabar amb victòria surienca per 1-0. La inauguració oficial de la nova gespa també va incloure una botifarrada popular.
La renovació de la gespa del Camp Municipal de Futbol ha estat impulsada per les àrees municipals d’Alcaldia i Esports, a partir d’un projecte elaborat pels serveis tècnics de l’àrea municipal d’Urbanisme. L’actuació també ha permès habilitar un espai annex com a zona complementària d’entrenament, aprofitant una part de l’antiga gespa artificial. El pressupost base de licitació d’aquesta actuació ha estat de 309.437,04 euros, IVA inclòs. L’obra ha comptat amb subvencions de la Generalitat de Catalunya, a través del Pla Únic d’Obres i Serveis per a l’anualitat 2028, i de la Diputació de Barcelona. L’obra és una de les principals inversions del pressupost municipal d’enguany.
