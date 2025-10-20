Thierno Diallo entra a la final del Mundial amb la 14a millor nota
Regió7
Tenia força opcions i els gimnastes de les dues subdivisions que van competir la matinada de dilluns no van fer fora al manresà Thierno Diallo d’entrar a la final general del Mundial de Gimnàstica que es disputa a Djakarta (Indonèsia).
Diallo, que havia acabat la primera jornada en l’onzena posició, va cedir només tres posicions després que competissin els gimnastes de les dues subvidisions, entre els quals hi havia la potent selecció xinesa. De fet, dos dels seus atletes es van classificar en tercera i cinquena posició. El manresà ha quedat en la catorzena posició, dels vint-i-quatre que entren a la final.
El gimnasta de l’Egiba competirà aquest dimecres. Amb una puntuació de 78,032, és el millor classificat de la selecció espanyola. La seva millor posició va ser el 19è lloc obtingut en les paral·leles, el seu millor aparell dels sis en què competirà. També hi ha entrat l’altre català Joel Plata, dissetè amb 77,365 punts.
La gironellenca Laia Font entrarà en competició aquest matí, hora catalana, en la setena subdivisió. L’hora prevista per al seu torn és entre les 10.00 i les 11.45. La gimnasta de l’Egiba comparteix selecció amb dues catalanes més, la subcampiona d’Europa Alba Petisco i Marina Escudero.
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
- Un senglar irromp a la C-16 de matinada i provoca un accident amb dos ferits a Puig-reig
- Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola