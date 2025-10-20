Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Thierno Diallo entra a la final del Mundial amb la 14a millor nota

Thierno Diallo, a l'exercici de barra fixa

Thierno Diallo, a l'exercici de barra fixa / Ahmad Ibrahim/AP

Regió7

Manresa

Tenia força opcions i els gimnastes de les dues subdivisions que van competir la matinada de dilluns no van fer fora al manresà Thierno Diallo d’entrar a la final general del Mundial de Gimnàstica que es disputa a Djakarta (Indonèsia).

Diallo, que havia acabat la primera jornada en l’onzena posició, va cedir només tres posicions després que competissin els gimnastes de les dues subvidisions, entre els quals hi havia la potent selecció xinesa. De fet, dos dels seus atletes es van classificar en tercera i cinquena posició. El manresà ha quedat en la catorzena posició, dels vint-i-quatre que entren a la final.

El gimnasta de l’Egiba competirà aquest dimecres. Amb una puntuació de 78,032, és el millor classificat de la selecció espanyola. La seva millor posició va ser el 19è lloc obtingut en les paral·leles, el seu millor aparell dels sis en què competirà. També hi ha entrat l’altre català Joel Plata, dissetè amb 77,365 punts.

La gironellenca Laia Font entrarà en competició aquest matí, hora catalana, en la setena subdivisió. L’hora prevista per al seu torn és entre les 10.00 i les 11.45. La gimnasta de l’Egiba comparteix selecció amb dues catalanes més, la subcampiona d’Europa Alba Petisco i Marina Escudero.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents