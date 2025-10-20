Hoquei Patins / Nacional Catalana
L’Igualada Femení desaprofita un 0-3 a la pista del Sant Cugat
Regio7
L’Igualada Femení Grupo Guzmán dominava per 0 a 3 a la segona part a la difícil pista del PCHC Sant Cugat, en la cinquena jornada de la Lliga Nacional Catalana. Van acabar perdent per 5 a 4 en un final frenètic.
Ja l’inici va ser un anar i tornar constant, sense cap equip que l’acabés de domar, i amb les porteres convertides en les millors jugadores de cada equip. En l’intercanvi de cops, en va sortir vencedor l’Igualada, que va arribar al descans amb 0-1, gol d’Inês Gaivéu.
La segona encara va començar millor. Les igualadines es van posar 0-3, amb gols de Carla Claramunt i Carmina Muñoz. El partit continuava obert, però en la incertesa, les jugadores de Carles Piernas havien sabut aclarir-se amb un avantatge que semblava suficient. I, encara més, quan va disposar d’una falta directa per la desena falta de les locals, que no van saber transformar.
L’1 a 3, en un rebot desafortunat, va espavilar les vallesanes que en un tres i no res, van empatar 3-3. Amb tot, les igualadines encara es van tornar a avançar 3-4 gràcies a Carla Claramunt. Restaven sis minuts. I el Sant Cugat li va donar la volta.