Primera victòria per a L’AE Vòlei Manresa

Els manresans superen el Club Voleibol Barberà per 3 a 1, sumen els primers tres punts a la lliga i s’enganxen als equips de mitja taula

L'equip de l'AE Vòlei Manresa, després de guanyar el CV Barberà per 3 a 1 / AEVM

L’AE Vòlei Manresa va obtenir la primera victòria a la Primera Divisió espanyola contra el Club Voleibol Barberà, per 3 a 1, a l’Ateneu les Bases. Amb els tres punts sumats, els manresans deixen les posicions de cua i s’enganxen al grup d’equips que se situen a meitat de la classificació del Grup 3. Els resultats parcials va ser 25-16, 24-26, 2-13 i 25-17.

L’entrenador de l’AE Vòlei, Dídac Martínez, valora la millora en la defensa dels seus jugadors. «Vam començar molt més ordenats i amb confiança. Vam ser sòlids en defensa i això ens va permetre tenir bon nivell en l’atac», va explicar.

Només en el segon set «van aparèixer alguns dubtes en el tram final i la seva defensa els va donar la victòria», diu. En el tercer i quart sets, els manresans van tornar al nivell del primer i se’ls van endur amb certa facilitat.

El pròxim partit serà diumenge 26, a les 18.00, a la pista del CV Reus, quart classificat amb 6 punts. Els manresans són desens, amb els mateixos punts que el CN Sabadell (setè), CV Barberà (vuitè) i el CV Olot (novè).

