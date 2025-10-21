Futbol / Lliga de Campions
Golejada del Barça sense convèncer de cara al Madrid
Els blaugrana superen l'Olympiacòs amb gols de Fermín (3), Rashford 2) i Lamine Yamal
Els grecs es queden amb un jugador menys després de fer el 2 a 1
El Barça va guanyar per 6-1 l’Olympiacòs de José Luis Mendilibar en la tercera jornada de la Lliga de Campions. Amb sis punts sumats, el Barcelona es manté en les posicions capdavanteres de la classificació. No va convèncer el joc del Barça mentre va tenir l’Olympiacòs onze futbolistes al camp, però va golejar i aquesta ha de ser l’argument a què agafar-se d’un partit en què els blaugrana no van esvair els dubtes que havien generat les últimes jornades de cara als compromisos que li venen, començant pel Reial Madrid. Si de cas, la recuperació de Fermín, autor de tres gols i el futbolista amb més energia, l’opció de Rashford com a davanter centre (dos gols) i el retorn de Lamine Yamal, que va transformar un penal i va disposar de 75 minuts.
No es podien deixar punts contra l’Olympiacòs, però la visita al Santiago Bernabéu condicionava els blaugrana. Hansi Flick va deixar d’entrada a la banqueta Frenkie de Jong. El neerlandès s’ha convertit en un jugador estructural per al tècnic alemany. El va fer entrar just després del 2 a 1, en substitució de Dro, que va oferir bons minuts des de l’extrem esquerre.
Amb la baixa de Lewandowski i amb Ferran Torres ranquejant, Rashford va ocupar d’inici la posició de davanter centre. Va provocar un penal i va anotar dos bons gols, es va moure bé i és una alternativa vàlida.
Torres havia entrat a la convocatòria, però no va sortir de la banqueta. L’equip ha trobat a faltar els seus gols, però encara més la seva intensitat a l’hora de pressionar la sortida de pilota rival. Raó de la baixada de rendiment de l’equip respecte a la temporada passada, segons han identificat tècnics i jugadors cada vegada que se’ls ho ha preguntat.
Van començar valents els grecs, sense esperar els blaugrana al seu camp. La primera va ser seva, al cap de 22 segons. Podence es va trobar amb una mala passada de Balde i va obligar Szczesny a lluir-se. La rèplica la va posar Rashford, que va rematar amb el genoll una centrada massa alta de Balde.
La gosadia dels grecs deixava un erm entre defensa i porter que aprofitaven Koundé i Balde per activar els puntes. Llest i efectiu, Fermín va resoldre l’embolic que Lamine Yamal s’havia fet amb la pilota després de voler driblar el porter.
L’1 a 0 va fer el camp encara més gran. Cap equip tenia el control de la pilota que viatjava de pressa d’una àrea a l’altra, amb més errors que encerts. No s’observava aquell problema de falta de pressió, que deien els blaugrana. Amb dificultats per treure la pilota amb avantatge, no aconseguien instal·lar-se al camp grec.
I amb tot, la sensació era que els futbolistes del Barça tenien més pegada que els de l’Olympiacòs, innocents cada cop que s’acostaven a l’àrea i incapaços de treure profit de les pèrdues ara de Szczesny, després de Cubarsí, i un altre cop de Szczesny. Ho va certificar Fermín fent bona una recuperació de Pedri amb una finta i una rematada precisa des del mig de l’àrea.
Els gols de Fermín no van domar els grecs, ni van ordenar els blaugrana. El Kaabi va marcar dues vegades. La primera, anul·lada per fora de joc, la segona, del penal que havia fet Èric a la mateixa acció.
L’argentí Hezze va veure la segona groga immediatament després i l’Olympiacòs es va quedar amb un futbolista menys. Si la segona amonestació a Hezze era més que dubtosa, el penal provocat per Rashford i concedit pel VAR, encara ho va semblar més. El va transformar Lamine Yamal, a qui li costava acabar les jugades.
L’expulsió i el tercer gol van sentenciar el partit i van obrir el camí a la golejada arrodonida per Rashford i Fermín, que va firmar el seu primer hat trick amb el primer equip blaugrana. I va permetre que Flick donés deu minuts al Marc Bernal.
