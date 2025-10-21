Hansi Flick: «No m’agrada que el meu net em vegi així. He de canviar»
Torna el Barça a la Champions amb la visita de l’Olympiacos a Montjuïc. El tècnic atribueix la seva vehemència a la passió i no al nerviosisme.
Joan Domènech
Entre el derbi i el clàssic, la Champions. "Una setmana bonica", a opinió de Fermín, il·lusionat per poder intervenir en els tres episodis. De l’emocionant duel contra el Girona a l’apassionant viatge al Bernabéu passant per la visita de l’Olympiacos a Montjuïc (18.45 h) i que cobra relleu pels dubtes que han emergit sobre l’equip i la necessitat d’eliminar-los amb tres punts que tornin al Barça a un lloc superior de la classificació europea.
Podria personificar-se aquest estat d’inquietud en la tensió amb què va viure Hansi Flick el tram final contra el Girona, amb l’equip atacant sense davanters (absents Lewandowski, Ferran, Raphinha i Dani Olmo, substituïts Lamine Yamal i Pedri, desemparat Rashford), en una tarda tempestuosa, més les dues targetes grogues i la vermella que va veure en menys de deu segons i el frenesí del gol de Ronald Araujo, transformat en un heroic davanter centre.
"Per deixar-ho clar: no estic nerviós", va afirmar categòricament Flick, malgrat que tindria motius fundats que justificarien la seva alteració. A l’equip li falten els millors homes (als citats cal afegir Joan Garcia, Ter Stegen i Gavi, més Bernal, que encara no està en forma, i Christensen, indisposat ahir) i els resultats han sigut ajustats.
La sensació que planeja sobre el Barça parla d’un equip menys coordinat en la pressió defensiva i menys eficaç en les àrees. Una percepció fundada en la comparació amb el record de l’any anterior, del tricampió, però no tan allunyada del principi del curs. L’equip ha canviat una victòria de llavors per un empat –en els 11 partits disputats–, ha marcat quatre gols menys (rebaixa de 34 a 30) i ha encaixat els mateixos, 9.
No amaga Flick que el grup discorre amb més patiment sobre la gespa. Va acotar l’angoixa al duel amb el Girona després de repassar el vídeo, tot i que el problema, en abstracte, pot reproduir-se davant qualsevol rival.
Estar ben col·locat
"Parlem del posicionament, d’estar ben col·locat, de la distància correcta entre els companys i respecte als rivals: si ets molt lluny, has de córrer massa i dones molt temps [per pensar] al rival. Això ens mata en defensa i és el que hem de canviar", va analitzar Flick, que no contempla, entre els canvis, retardar la defensa avançada o suprimir la pressió. El canvi procedirà del treball, del perfeccionament en l’harmonia i la coordinació del grup.
L’excitació de Flick no prové de la tensió, sinó de la passió que ha despertat al seu interior als 59 anys (edat de la seva arribada al Barça). Es veu desbordat per la via emocional que creia controlada. "Aquest club m’ha canviat completament", va admetre Flick, recordant que a Alemanya li censuraven la serietat que exhibia en cada un dels vuit gols que el Bayern va endossar al Barça el 2020. Potser ja era culer i no ho sabia.
"Puc dir que estimo aquest club, estimo Barcelona, estimo la gent per això és increïble... Vull donar el millor de mi mateix pel Barça, visc pel club", va exposar, tot i que també va lamentar l’excés de vehemència quan Gil Manzano el va excitar. "No m’agrada que el meu net vegi el seu avi així, he de canviar".
