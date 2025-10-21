Gimnàstica artística
Laia Font entra a la final del concurs individual del Mundial de gimnàstica artística amb la 18a millor nota
La gironellenca de l'Egiba és també dotzena en salt, a una sola dècima d'entrar en la lluita per les medalles en aquest aparell
La gironellenca de l'Egiba Laia Font s'ha classificat aquest dimarts a primera hora de la tarda per a la final del concurs individual del Mundial de gimnàstica artística de Jakarta. Ho ha fet amb la divuitena millor nota, amb un total de 50,665 punts. A més, ha quedat a només una dècima d'entrar en la final de salt, el seu millor aparell. Finalment ha estat dotzena, també a molt poc de ser una de les tres reserves.
L'equip espanyol ha competit en l'última subdivisió i, per tant, ja sabia les notes de totes les rivals excepte les que actuven com elles. Font ha arrencat amb el salt. En el primer ha aconseguit un 13,833 que li hauria servit per entrar a la final. En el segon, però, de menys dificultat, s'ha quedat amb un 13,166 i la mitjana de 13,499 l'ha deixat dotzena, a una sola dècima del 13,599 de la vuitena posició, assolida per l'estatunidenca Joscelyn Roberson.
En els altres aparells, en les asimètriques ha assolit la 53a nota, amb un 12,166. En la barra d'equilibris ha estat 28a, amb un 12,533 i en el terra ha estat 43a, amb un 12,133. La nota total l'ha deixat la segona de les representants catalanes de l'equip estatal, per darrere d'Alba Petisco, desena amb 51,665, i per davant de la jove Marina Escudero, 22a amb 50,599, qui no ha entrat a la final de les 24 millors per la regla que diu que només hi pot haver dues participants per delegació.
El primer lloc de la classificatòria ha estat per a la russa Angelina Melníkova, per davant de la japonesa Aiko Sugihara i de l'algeriana Kaylia Nemour.
Cap de les tres, però, no ha entrat en cap final per aparells. Petisco ha estat novena en terra. Ella i Font participaran en la final de dijous en la final, a partir de dos quarts d'una del migdia. Aquest dimecres serà el torn de l'altre representant de l'Egiba, Thierno Diallo. El manresà va ser catorzè en les classificatòries i provarà de millorar el vintè lloc assolit a Anvers ara fa dos anys. En la final individual també va entrar-hi un altre català, Joel Plata.
