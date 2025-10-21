Futbol
L'Espanyol torna al groc per celebrar el 125è aniversari
El conjunt periquito va presentar ahir la samarreta commemorativa, que recupera els colors originals del primer equipament del 1900.
La peça es va lluir al metro d’Universitat, molt a prop del lloc on va començar tot
Raúl Paniagua
A vuit dies de la gran data, l’Espanyol va revelar un dels secrets més ben guardats. El club periquito complirà 125 anys dimarts, 28 d’octubre, i ho celebrarà amb una gala solemne al paranimf de la Universitat de Barcelona, el lloc en el qual va començar tot. En ple compte enrere cap a aquesta emotiva presentació, ahir va tenir lloc la presentació de la samarreta commemorativa, que rendeix homenatge als pioners que van donar vida al club l’any 1900. L’acte es va celebrar al vestíbul de l’estació de metro d’Universitat, molt a prop del punt d’origen.
Estrena contra l’Elx
La primera referència oficial del naixement del club periquito se situa el 28 d’octubre del 1900 al diari Los Deportes, on es va anunciar la creació de la Societat Espanyola de Foot-ball. Aquest article es considera l’acta fundacional de l’entitat blanc-i-blava, que va comptar amb el jove estudiant Ángel Rodríguez com a alma mater. El groc i el negre van ser els primers colors fins que es va adoptar el blanc-i-blau el 1910. Fidel a la seva història, l’Espanyol ha recuperat aquells tons originals a la samarreta commemorativa, "una peça única de tall retro i amb un cuidat disseny que combina història i elegància", assegura el club.
El conjunt de Manolo González lluirà aquesta samarreta dissabte en el partit contra l’Elx a l’RCDE Stadium (16.15 hores). En principi, la idea és que només s’utilitzi en aquest partit, però no es descarta que es torni a vestir durant el curs. "Per a mi és un plaer i un orgull portar la samarreta del 125è aniversari. La meva família és periquita de tota la vida i recordar tots els periquitos que han passat per aquests 125 anys d’història és un orgull", va dir ahir Pol Lozano, que va acudir a la presentació al metro juntament amb el seu company Dolan. També van ser-hi Júlia Guerra i Cristina Baudet, de l’equip femení, que lluirà la samarreta groga l’1 de novembre contra el Reial Madrid.
Per 115 euros
El CEO Mao Ye, la llegenda Rafa Marañón i l’exdelegat José María Calzón també van acudir a la presentació d’ahir. Entre els detalls de la peça destaquen el tramat del trèvol de quatre fulles, element decoratiu de l’estil art nouveau present en aquella primera notícia de Los Deportes, així com la reproducció íntegra de l’article fundacional a la zona del pit, símbol d’orgull i memòria.
La samarreta es ven des d’aquest dilluns a la botiga online amb un preu de 115 euros. A partir de demà es podrà adquirir a la resta de l’RCDE Stores. Els socis i sòcies disfrutaran d’un 10% de descompte. L’Espanyol també ha llançat altres productes per celebrar l’efemèride (pantalons, tasses, portacarnets, bufandes...).
