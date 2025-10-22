Tot a punt per a la Cursa urbana de Manresa, de la 20a edició
Hi haurà les proves de 5 km, 10km i 1.000 metres de promoció, organitzar pel Club Atlètic Manresa
Regio7
Tot a punt per a la celelebració de la 20a edició de la Cursa Urbana de Manresa. Es correrà en les modalitats de deu quilòmetres, cinc quilòmetres i la cursa de Promoció de 1.000 metres. Dijous 23 d’octubre, a les 21 h, finalitza el període d’inscripció anticipat, si bé hi haurà dorsals disponibles per les darreres inscripcions, fins que aquests s’hagin exhaurit. Amb motiu de la Fira Ecoviure al Passeig, la sortida estarà ubicada a la plaça Espanya i l’arribada al carrer Guimerà. El Club Atlètic Manresa homenatjarà el periodista bagenc Arcadi Alibés que durà el número 1 de la cursa.
Com és habitual en el calendari esportiu de tardor, tot és gairebé a punt per a la celebració aquest diumenge 26 d’octubre de la Cursa Urbana de Manresa, una fita anual de l’atletisme popular que enguany celebrarà la 20a edició. Com sempre, la cursa de deu quilòmetres, es complementarà amb la cursa de cinc quilòmetres (que celebra la seva 8a edició), i la cursa de Promoció de 1.000 metres (que celebra la 17 edició).
La prova, organitzada pel Club Atlètic Manresa, amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i de diferents empreses del territori.
A dos quarts de deu del matí es donarà el tret de sortida de la cursa de Promoció, amb una distància aproximada de 1.000 metres a l’entorn del Passeig. A les 10 h sortiran simultàniament les curses de deu quilòmetres i cinc quilòmetres, amb recorreguts idèntics fins a la plaça Prat de la Riba. Posteriorment, els atletes de la cursa de deu quilòmetres seguiran el recorregut pel carrer Sallent i els de cinc quilòmetres ho faran per la Carretera de Vic.
Llevat de les modificacions en els punts de sortida i arribada motivades per la fira al Passeig i les obres del carrer Guimerà, la cursa de deu quilòmetres tres tindrà gairebé el gruix del recorregut dels darrers anys, homologat per la Federació Espanyola d’Atletisme. Es tracta d’un circuit força planer, amb rectes llargues i pocs revolts.
A tots els atletes participants se’ls lliurarà una samarreta tècnica, i rebran trofeu els primers classificats i les primeres classificades de les diferents categories: absoluta, sub-20, màster 40, màster 50 i màster 60. Els participants de la cursa de promoció rebran una medalla. Les curses estan limitades a 500 dorsals per la cursa de 10 quilòmetres, 200 dorsals per la cursa de 5, i 200 dorsals per la cursa de promoció.
Entre la llista de favorits de la prova llarga destaquen els noms de Guillem Fernández, Joan Piqué i Manel Sànchez en homes i Núria Cascante en categoria femenina. En la prova curta, hi seran, entre d’altres, Yassin l’Aziri, Òscar Serra (primer i segon de l’any passat), Roger Gómez (segon fa dos anys), Jonhatan Morales i Aleix Ferrero. Encara falta uns dies per tancar la inscripció i és molt probable que s’inscriguin més atletes de nivell en els darrers dies.
En l’edició de l’any passat, la cursa va tenir una participació de més de mig miler d’atletes. Pau Nacenta i Meritxell Soler es van proclamar guanyadors de la carrera de 10 quilòmetres i Yassin Aziri i Judith González van triomfar en la cursa de 5 quilòmetres.
