Segio de Celis i Carla Carrón guanyen el 69è Trofeu Serra Santmans

Organitzat pel CN Manresa, es van batre tres rècors del Circuit Català de Trofeus

Imatge de la piscina municipal durant la celebració del 69è Trofeu Serra Santamans

Imatge de la piscina municipal durant la celebració del 69è Trofeu Serra Santamans / CN Manresa

Regió7

Manresa

Els nedadors Sergio de Celis (CN Sabadell) i Carla Carrón (CN Sant Andreu), van ser els guanyadors del 69è Trofeu Fèlix Serra Santamans disputat diumenge a les piscines Manuel Estiarte Duocastella, organitzat pel CN Manresa. La competició forma part del 25è Circuit Català de Trofeus. Va comptar amb més de 400 nedadors i s’hi van batre tres rècords del Circuit.

El més destacat va ser el de De Celis, que al matí va fer el dels 50 m. ll. amb un temps de 21.98, i ell mateix, a la tarda va superar el de l’hectòmetre amb 47.91. Pedro Ruano (CN Terrassa) va rebaixar el dels 200 m. papallona amb 1:56.93.

També van destacar Irene Ciércoles (CN Sant Andreu), que va establir tres millors marques catalanes de 15 anys: 50m lliure (25.37), 100m esquena (59.99) i 50m esquena (27.74). També en la franja d’edat de 13 anys, Erik Baz (CN Tàrraco), feia 28.48 als 50 m esquena.

Per part dels deixebles de Pablo Racero, els millors llocs van ser Nidia Vidal i Laura Sánchez, ambdues en catorzè lloc, amb millors marques personals. La resta de l’equip el van completar Xi Xing Zang, Arnau Dalmau, Àuria Suñé, Anna Salvans, Joan Perramon, Jan Díez, Iris Rodríguez i Pol Salvans

Van assistir-hi el president de la Federació Catalana Ramon Bosch, el representant de Catalana d'Occident, Toni Morros, la delegada de la federació al Bages, Montserrat Gomariz i el president del CN Manresa, Jordi Serracanta.

Els podis finals per punts van ser Sergio de Celis (CN Sabadell), 819 pts, Hugo González (CN Terrassa), 811 pts (200m estils) i Diego Mira (CN Sabadell), 799 pts; i Carla Carrón (CN Sant Andreu), 810 pts, Ainhoa Campabadal (CN Sant Andreu), 803 pts i Júlia Pujadas (CN Sant Andreu), 790 pts.

