Sanció d’un partit per a Hansi Flick, que no podrà asseure’s a la banqueta del Bernabéu contra el Reial Madrid
El Comitè de Disciplina de la RFEF considera que el club blaugrana no aporta en el seu recurs «cap element probatori que pugui desvirtuar que no cometés els fets que es reflecteixen a l’acta arbitral»
Albert Guasch
El Comitè de Disciplina de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha rebutjat el recurs del FC Barcelona i ha sancionat amb un partit Hansi Flick per la seva expulsió en el partit contra el Girona. A l’espera de saber si el club blaugrana acudeix a Apel·lació, el tècnic alemany no podrà asseure’s a la banqueta del Santiago Bernabéu en el clàssic de diumenge vinent (16.15 hores).
«Procedeix desestimar la sol·licitud de deixar sense efecte la doble amonestació objecte d’aquesta impugnació i, en conseqüència, s’acorda mantenir les conseqüències disciplinàries derivades de l’expulsió de D. Hans-Dieter Flick, i s’imposa la sanció d’un partit de suspensió prevista en l’article 120 del Codi Disciplinari de la RFEF, amb les multes accessòries corresponents en aplicació de l’article 52», assenyala la resolució.
Sense «element probatori»
Els serveis jurídics del Barça havien al·legat que l’acta no es corresponia amb el que va passar, i reclamaven que es deixés sense efecte la doble amonestació a Flick per protestar visiblement. El Comitè de Disciplina considera que el club blaugrana no aporta «cap element probatori que pugui desvirtuar que no cometés els fets que es reflecteixen a l’acta arbitral».
L’àrbitre Jesús Gil Manzano va mostrar a l’alemany dues targetes per protestar. És la segona expulsió de Flick des que va fitxar pel Barça. Les càmeres van captar Flick fent tres talls de màniga després que Ronald Araujo anotés el gol de la victòria sobre el Girona, tot i que en roda de premsa va precisar que no anaven dirigits a ningú en concret.
El president Joan Laporta va censurar dimarts en un acte l’actitud de l’àrbitre al comentar els talls de màniga de Flick. «És una persona molt seriosa, que ho planifica tot, i alhora té una especial sensibilitat. Normalment no reacciona així. Ho podem entendre en el marc en què es va produir». I va afegir: «Per a mi l’arbitre es va equivocar esperant una reacció de l’entrenador. Jo crec que no té importància, i mostra que viu els partits intensament i a mi m’agrada».
