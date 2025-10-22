Thierno Diallo finalitza 21è en el concurs complet del Mundial de Jakarta
El manresà tanca així el seu pas per la cita mundialista
Joel Plata, que també s'havia classificat per a la final d'All-Around, ha obtingut la 15a posició
Thierno Diallo, gimnasta de l'Egiba, ha obtingut la 21a posició a la final d'All-Around del Mundial de Jakarta, a Indonèsia, després d'assolir una puntuació total de 76,165. El manresà es va guanyar la plaça per a la ronda final del concurs complet sent l'atleta més destacat de la selecció durant els classificatoris amb 78,032 punts, la 14a millor nota de la general. Joel Plata, l'altre representant espanyol que feia els sis aparells, ha finalitzat 15è amb 77,832 punts.
El gimnasta de l'Egiba ha sumat un total de 76,165 punts després d'obtenir un 12,333 en terra, un 12,466 en arcs, un 12,033 en anelles, un 13,100 en salt, un 13,700 en paral·leles i un 12,533 en barra. Per la seva banda, Plata ha assolit un 12,166 en terra, un 12,800 en arcs, un 12,200 en anelles, un 13,766 en salt, un 13,800 en paral·leles i un 13,100 en barra.
L'or en All-Around l'ha guanyat el japonès Daiki Hashimoto amb una puntuació de 85,131. La plata ha sigut pel xinés Boheng Zhang, que ha sumat 84,333 punts. Ha tancat el podi Noe Seifert, de Suïssa, amb un còmput total de 82,832 punts.
L'any 2023, Thierno Diallo va participar en el Mundial d'Anvers, on va acabar 20è.
Demà serà el torn de Laia Font
Laia Font, també de l'Egiba, demà dijous a 2/4 de dues del migdia competirà a la final d'All-Around acompanyada d'Alba Petisco. La gironellenca es va classificar ahir dimarts per a la ronda final amb la 18a millor nota després d'aconseguir 50,665 punts. A més, es va quedar a només una dècima d'entrar en la final de salt, el seu millor aparell.
