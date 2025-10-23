Gimnàstica artística
El Club Egiba de Manresa ascendeix un graó més en la seva evolució de 25 anys amb el lloc de finalista de Laia Font
L'entitat bagenca assoleix una nova fita en classificar per primer cop una gimnasta femenina entre les 24 millors del concurs general d'un Campionat del Món
El Club Egiba de Manresa, al qual pertanyen Laia Font i Thierno Boubacar Diallo, arriba enguany al seu primer quart de segle de vida i, tal com ha estat fent durant les dues últimes dècades i mitja, va pujant graó a graó cap al cim. La classificació de Font per a la final d’un mundial en el concurs general individual era una fita encara no aconseguida per a la gimnàstica femenina, que en els últims temps ha anat posant banderes en zones que fins ara no havia tocat. En l’apartat masculí, ja ho va aconseguir fa dos anys Diallo, quan va ser vintè en la final dels Mundials d’Anvers, classificatoris per als Jocs de París.
Ell mateix, triat tres vegades millor esportista de Manresa, va tornar la gimnàstica artística de la ciutat a uns Jocs el 2021, en l’edició celebrada a Tòquio. Va repetir a París, tres anys més tard, sempre participant en la prova per equips del primer dia i sense poder entrar a cap final. Serà un repte que s’haurà de plantejar per al futur.
És en l’apartat femení, però, on l’Egiba ha mostrat més densitat de participació internacional i sempre des de sota. Tota la feina feta a l’ombra s’ha començat a veure en l’última dècada. Per exemple, en la participació de la gimnasta de Fonollosa Andrea Carmona en els europeus que es van fer a Berna el 2016 i en els de Glasgow, del 2018. En cap d’ells no va participar en tots els aparells i el millor resultat individual va ser un 35è en terra.
Després d’ella ja va arribar l’època actual, amb les tres Lligues Iberdrola i els campionats d’Espanya per equips. Lorena Medina va ser als europeus de Munic, el 2022. El mateix any havia de debutar al Mundial, a Liverpool, però es va lesionar a un colze el dia abans. També ha estat quarta en un parell de Copes del Món i medallista en Jocs Mediterranis i Universíades.
Amb Laia Font, especialista en salt, l’Egiba ha fet la següent evolució, la d’una gimnasta capaç de fer medalles en proves de la Copa del Món en el seu aparell i d’arribar a una final d’un Mundial en la seva segona participació [fa dos anys va ser 62a], a part de ser finalista europea l’any passat a Leipzig.
