EL CAMPIÓ NO TÉ PRESSA
Ducati confirma que Marc Márquez no tornarà a córrer fins al 2026
El campió català no reapareixerà ni a Portugal ni a València i es reserva per al primer test de la temporada vinent
Emilio Pérez de Rozas
Tal com va informar el Periódico, del mateix grup que aquest diari, dilluns passat, després de conèixer-se la intervenció a l’espatlla dreta del català Marc Márquez Alentá (Ducati), de 32 anys, nou vegades campió del món de motociclisme i el gran protagonista de la temporada a l’arrasar en el Mundial de MotoGP des del primer dia , ‘ET’, com el coneixen a Itàlia, ha decidit, per recomanació dels doctors Antuña i Roger de Oña, de l’Hospital Ruber Internacional, de Madrid, alentir la seva reaparició, no posar en risc, como sí que ho va fer el 2020 després del seu accident a Jerez, i tornava a la competició totalment recuperat de la seva lesió.
Márquez, que, segons ha explicat avui el seu germà Àlex «no es perd ni un sol minut d’entrenaments i carreres del Mundial», espera tornar amb el seu físic al cent per cent en el primer test de la temporada vinent, que se celebrarà, precisament, en el traçat de Sepang (Malàisia),on aquest cap de setmana se celebra l’avantpúltim GP de la temporada. La primera presa de contacte amb les motos del 2026, que, en principi, serà dimarts després del GP del País Valencià a Xest, seran els dies 3, 4 i 5 de febrer.
Marc Márquez, que encara lamenta la seva precipitada reaparició després del greu accident a Jerez del 2020, no vol córrer riscos innecessaris i, juntament amb els metges Antuña i Roger de Oña, ha decidit prendre’s amb calma la seva recuperació i tornar, el 2026, el primer test de l’any, a Malàisia.
Aquest test, el de dimarts següent a l’últim GP d’aquest any, no serà gaire important per a Marc, ja que les motos del 2026 són (gairebé) idèntiques a les d’aquest any i només el 2027 és quan entrarà en vigor el nou reglament tècnic, que sí que produirà enormes canvis tant a les motos com en el pilotatge, doncs, a més, els pneumàtics seran Pirelli res a veure amb els actuals Michelin.
L’equip Ducati Lenovo acaba d’anunciar, en un petit comunicat des de Sepang (Malàisia), que el seu campió no tornarà a la competició, als entrenaments, fins a inicis de febrer, a Malàisia, tal com va anunciar EL PERIÓDICO fa més d’una setmana. La raó és, senzillament, que el campió de Cervera (Lleida) no té cap pressa a reaparèixer, ja que tots els indicis és que la lesió de lligaments a les espatlles (vegeu el viacrucis que està patint Maverick Viñales, amb una lesió semblant) si no es recupera bé, del tot, provoca moltíssims problemes.
- Rosalía plora en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- El Ualapop se celebrarà dissabte amb 76 parades i nou emplaçament al barri de la Carretera Santpedor de Manresa
- L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- L'Ajuntament de Manresa va advertir la Generalitat que el reformat pont de Sant Francesc és massa estret
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
- Tres menors del Berguedà, denunciats per forçar una companya i gravar els fets