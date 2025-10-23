Gimnàstica artística
Laia Font acaba en el lloc 22 la seva primera final d'un Mundial de gimnàstica artística
La gironellenca de l'Egiba obté una nota quatre dècimes i mitja més baixa que en les classificatòries a Jakarta, on ha fet una passa més cap al seu somni olímpic
La gimnasta gironellenca del Club Egiba Laia Font ha acabat en el lloc 22 de 24 finalistes [tot i que una finalment no ha pogut acabar en la final dels Campionats del Món de gimnàstica artística que es fan aquests dies a Jakarta. La nota final, de 50,232 punts, ha estat quatre dècimes i mitja més baixa que el 50,665 de les eliminatòries, que l'haurien deixat dinovena, però aquest és un pas més cap al seu somni de classificar-se per als Jocs Olímpics de Los Angeles, via resultats individuals o per equips.
Font ha millorat la nota de les asimètriques de dos dies enrere, ha igualat la de terra i ha baixat lleugerament la de salt i sensiblement la de la barra d'equilibris. Aquest ha estat l'aparell amb el qual ha començat la competició i l'11,800 obtingut ha estat lluny del 12,533 que havia aconseguit dimarts. Ha estat vintena total en aquest aparell.
En terra, no s'ha guanyat, ni s'ha perdut. Ha aconseguit exactament el mateix resultat que en les classificatòries, un 12,133 just abans d'afrontar el seu millor aparell, aquell amb el qual aspirava, fins i tot, a entrar en una final. El 13,766 no ha aconseguit superar el 13,833 del primer dia, però li ha donat la desena posició total entre totes les participants i l'ha fet pujar al lloc 21. En aquest moment ja s'havia retirat l'hongaresa Zoja Szekely, lesionada precisament en el salt.
Així, Laia Font ha afrontat les asimètriques, en què sí que ha millorat sensiblement les seves prestacions. Ha fet un 12,533 que li atorgaven la dissetena nota de l'aparell, però que la feien baixar fins al 22è total.
L'altra catalana participant en la final, Alba Petisco, vigent subcampiona d'Europa, tampoc no ha millorat l'actuació de les classificatòries, en què va ser desena, i ha acabat catorzena, sobretot per culpa d'un exigent exercici de terra que no ha pogut executar bé.
La victòria ha estat per a la russa Angelina Melinikova, que en aquests campionats participa com a atleta neutral per les sancions al seu país, que ha totalitzat 55,066 punts. Ha avançat l'estatunidenca Leanne Wong, qui ha pres el relleu de Simone Biles en aquests campionats, i la xinesa Zhang Qinying, qui ha deixat sense premi l'algeriana Keylia Nemour i la italiana Asia d'Amato. En aquests mundials postolímpics tampoc no hi eren les altres membres del podi de París, la brasilera Rebeca Andrade i la també nord-americana Sunisa Lee.
Finalitza així, també, l'actuació de l'Egiba en el Mundial, amb el 22è lloc de Laia Font que s'afegeix al 21è de Thierno Boubacar Diallo el dia anterior.
- Rosalía plora en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- El Ualapop se celebrarà dissabte amb 76 parades i nou emplaçament al barri de la Carretera Santpedor de Manresa
- Tres menors del Berguedà, denunciats per forçar una companya i gravar els fets
- L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- L'Ajuntament de Manresa va advertir la Generalitat que el reformat pont de Sant Francesc és massa estret
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»