Curses de muntanya
La moianesa Manu Vilaseca bat el rècord de la Triple Corona dels Estats Units d'ultraresistència
La brasilera establerta a la Catalunya central supera en més de 29 hores el registre de fer tres curses de 200 milles en menys de quatre mesos
Regió7
La corredora brasilera establerta a Moià Manuela Manu Vilaseca ha batut el rècord femení de la Triple Corona dels Estats Units, en superar de més de 29 hores el millor registre en cobrir tres proves dels Estats Units d'almenys 200 milles (320 quilòmetres) en menys de quatre mesos. Vilaseca les va fer en 201 hores, 2 minuts i 6 segons i va superar les 230 hores, 24 minuts i 21 segons de la local Jessica Pekari.
La Triple Crown of 200s, organitzada per Destination Trail, agrupa la Tahoe 200, entre Califòrnia i Nevada, la Bigfoot 200, a les muntanyes Cascade de l'estat de Washington, a prop de Seattle, i la Moab 240, en ple desert de Utah. Una prova de resistència per muntanyes, canons i boscos que exigeixen resistència, estratègia i gestió de la fatiga.
En l'última cursa, la Moab, va ser segona amb un temps de 76.12.20. Abans, havia estat tercera a Tahoe, amb 66.52.07, i segona a la Bigfoot, amb 57.57.33. Després de creuar al línia de meta va admetre que "he acabat molt esgotada, amb molt dolor a un turmell, el maluc, l'espatlla i el coll. En els darrers quilòmetres he hagut de caminar i el fang ho va fer tot més dur".
En les seves xarxes socials també ha publicat que ara del que es tracta és de recuperar-se de l'esforç i encarar un nou repte, una Backyard Ultra, una prova amb bucles d'una milla en què se'n pot arribar a fer cent, el desembre
