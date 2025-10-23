Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Curses i bicicleta de muntanya

La Pobla de Lillet anuncia un cap de setmana 'destraler' corrent i en bicicleta

El municipi i l'entitat local Destralers de la Pobla organitzen una cursa a peu dissabte i una de BTT, diumenge

Tram d'un dels recorreguts de la prova de bicicleta de muntanya

Tram d'un dels recorreguts de la prova de bicicleta de muntanya / Els Destralers de la Pobla

Regió7

Manresa

L'entitat Destralers de la Pobla i l'Ajuntament de la Pobla de Lillet anuncien per a aquest cap de setmana dues proves esportives, una de curses, dissabte, i una altra de bicicleta de muntanya, diumenge, amb diverses alternatives.

La Destralera Trail Catllaràs ofereix dos recorreguts. Un d'ells és el curt, de 12 quilòmetres i 500 metres de desnivell, de dificultat mitjana o fàcil, i el llarg, de 23 quilòmetres i també 500 metres, de complicació mitjana-alta. Després, una tarda entretinguda entre els assistents.

L'endemà, diumenge, la Destralera BTT del Hard amb tres recorreguts. Un d'ells té 10 quilòmetres i 500 metres de desnivell; el segon, 30 km i 1.200 metres positius i el tercer, 40 quilòmetres i 1.700 de complicació. Després, dinar per a tothom

Les inscripcions de la cursa a peu o de la de bicicleta es pot omplir entrant a l'instagram dels Destralers de la Pobla.

TEMES

