Curses i bicicleta de muntanya
La Pobla de Lillet anuncia un cap de setmana 'destraler' corrent i en bicicleta
El municipi i l'entitat local Destralers de la Pobla organitzen una cursa a peu dissabte i una de BTT, diumenge
Regió7
L'entitat Destralers de la Pobla i l'Ajuntament de la Pobla de Lillet anuncien per a aquest cap de setmana dues proves esportives, una de curses, dissabte, i una altra de bicicleta de muntanya, diumenge, amb diverses alternatives.
La Destralera Trail Catllaràs ofereix dos recorreguts. Un d'ells és el curt, de 12 quilòmetres i 500 metres de desnivell, de dificultat mitjana o fàcil, i el llarg, de 23 quilòmetres i també 500 metres, de complicació mitjana-alta. Després, una tarda entretinguda entre els assistents.
L'endemà, diumenge, la Destralera BTT del Hard amb tres recorreguts. Un d'ells té 10 quilòmetres i 500 metres de desnivell; el segon, 30 km i 1.200 metres positius i el tercer, 40 quilòmetres i 1.700 de complicació. Després, dinar per a tothom
Les inscripcions de la cursa a peu o de la de bicicleta es pot omplir entrant a l'instagram dels Destralers de la Pobla.
- Rosalía plora en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- Tres menors del Berguedà, denunciats per forçar una companya i gravar els fets
- El Ualapop se celebrarà dissabte amb 76 parades i nou emplaçament al barri de la Carretera Santpedor de Manresa
- L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- L'Ajuntament de Manresa va advertir la Generalitat que el reformat pont de Sant Francesc és massa estret
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»