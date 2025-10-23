Ciclisme
El Tour del 2026 esquitxarà la Cerdanya amb uns quilòmetres de la tercera etapa, que s'acabarà als Angles
La jornada haurà sortit de Granollers i haurà passat per la collada de Toses, La Molina i Puigcerdà abans d'encaminar-se cap a la Catalunya nord
La Cerdanya veurà passar durant uns quilòmetres la propera edició del Tour de França, que arrencarà el proper quatre de juliol a Barcelona i que viurà tres etapes per Catalunya. Serà en la tercera jornada, el dilluns dia 6, que unirà Granollers amb el Capcir i que passarà per la collada de Toses, La Molina i Puigcerdà. S'ha donat a conèixer aquest dijous en la presentació de la cursa, a París.
Aixi, després de la contrarellotge per equips de Barcelona, de 19 quilòmetres, i de l'etapa entre Tarragona i la capital catalana, els ciclistes sortiran el tercer dia del Vallès Oriental i, després de passar per Sant Feliu de Codines, comptabilitzada com a dificultat muntanyenca, entrarà a Osona per discórrer per Centelles i Vic.
Tot seguit, el pilot enfilarà cap al Ripollès, passarà per la capital i Planoles abans d'afrontar la segona dificultat orogràfica del dia, la Collada de Toses, entre aquesta comarca i la Cerdanya. D'allà, cap a la Molina, pas per Puigcerdà i entrada a la Catalunya Nord, en direcció a Font-Romeu i a l'estació d'Els Angles, on finalitzarà la jornada.
No és normal que les etapes considerades de muntanya com aquesta arribin tan aviat al Tour, però la proximitat dels Pirineus amb Barcelona provoca que aquests arribin durant els primers dies i quedin força dil·luïts. Així, després de les etapes catalanes n'hi haurà tres més per la zona, la de Carcassona a Foix, a Occitània, de mitja muntanya, una de plana entre Lannemezan i Pau i una de forta entre Pau i Gavanie-Gèdre, amb pas previ per l'Aspin i el Tourmalet i ascensió final.
Dos cops a l'Alpe d'Huez
Seran les etapes dels Alps, però, les últimes, les que decidiran la cursa, amb dos dies seguits de pujada al mític Alpe d'Huez, el penúltim i i l'últim. L'organització també s'ha guardat un plat fort per al 14 de juliol, festa nacional francesa, un dimarts després del dia de descans. La jornada dentre Aurillac i Le Lioran, a la zona central del país, tindrà fins a set pujades i la final.
L'última setmana promet ser de bojos després del descans. Primer, amb una contrarellotge de 26 quilòmetres i, després d'una jornada plana, tres de determinats. La 18a, entre Voioron i Orcières-Merlette, tindrà una pujada final de fora de categoria després de dues de prèvia. I la traca final, la Gap-Alpe d'Huez, el divendres, i la mateixa meta l'endemà, amb sortida a Bourg d'Oisans i pas per mítics pics com la Croix de Fer, el Télégraph i el Galibier, abans de la Sarenne i els 21 revolts finals de l'ascensió final més repetida de la història de la cursa francesa.
