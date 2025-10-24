Solidaritat
El Club Atlètic Igualada coorganiza diumenge la caminada La Petromiralles per recollir fons per a la Creu Roja
El recorregut és de nou quilòmetres, les inscripcions estan obertes el mateix dia de la prova i els diners es dedicaran a material escolar
Regió7
El Club Atlètic Igualada coorganitza aquest diumenge, a partir de les nou del matí, una caminada popular solidària que té com a objectiu recollir fons per a la Creu Roja. Es tracta de La Petromiralles, que rep el nom del seu patrocinador principal. Els fons es dedicaran de manera íntegra a la campanya per a la compra de material escolar.
Les inscripcions s'han pogut fer durant tota la setmana de manera presencial i encara hi haurà temps fins a mitja hora abans de la prova. També es poden realitzar a través del lloc web del club, clubatleticigualada.com. La recollida de dorsals té el mateix horari.
El recorregut serà de nou quilòmetres i el donatiu de la participació és de 5 euros per persona o 10 per família, que comprèn pare, mare i fills fins a 16 anys. Encara que no es faci la caminada, es poden fer donatius per mitjà de la fila zero habilitada. Quan s'acabi la caminada, es farà una foto de grup.
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Tres menors del Berguedà són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets
- L'episodi de ventades deixa arbres caiguts, cotxes danyats, parcs tancats i carreteres tallades a la regió
- Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
- Els propietaris del bar Cal Negre de Berga: «Com més solitaris ens tornem, més calen els bars»