El Club Atlètic Igualada coorganiza diumenge la caminada La Petromiralles per recollir fons per a la Creu Roja

El recorregut és de nou quilòmetres, les inscripcions estan obertes el mateix dia de la prova i els diners es dedicaran a material escolar

La Petromiralles serà una caminada oberta a tothom

La Petromiralles serà una caminada oberta a tothom

El Club Atlètic Igualada coorganitza aquest diumenge, a partir de les nou del matí, una caminada popular solidària que té com a objectiu recollir fons per a la Creu Roja. Es tracta de La Petromiralles, que rep el nom del seu patrocinador principal. Els fons es dedicaran de manera íntegra a la campanya per a la compra de material escolar.

Les inscripcions s'han pogut fer durant tota la setmana de manera presencial i encara hi haurà temps fins a mitja hora abans de la prova. També es poden realitzar a través del lloc web del club, clubatleticigualada.com. La recollida de dorsals té el mateix horari.

El recorregut serà de nou quilòmetres i el donatiu de la participació és de 5 euros per persona o 10 per família, que comprèn pare, mare i fills fins a 16 anys. Encara que no es faci la caminada, es poden fer donatius per mitjà de la fila zero habilitada. Quan s'acabi la caminada, es farà una foto de grup.

