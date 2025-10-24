Futbol sala/Segona Divisió B
El Covisa Manresa viu un ultimàtum dissabte amb la visita del penúltim, el Futsal Lleida, al Pujolet
L'equp d'Antonio Mesa necessita un punt d'arrencada per esborrar els zero punts del caseller i la visita dels lleidatans sembla el millor remei
Regió7
El Covisa Manresa ja no pot esperar més per esborrar el zero del caseller de punts aquesta temporada. Després de sis derrotes seguides, algunes doloroses per l'actuació, i d'altres per no saber tancar partits encarrilats, la visita d'aquest dissabte del penúltim classificat, el Futsal Lleida, sembla el millor remei per començar a aixecar el cap.
L'equip lleidatà només ha sumat un punt i seria avançat pels bagencs si perden al Pujolet. Si també perdés a casa el tercer per la cua, el Montesión, davant del Bellsport, els blanc-i-vermells podrien ascendir dos llocs de cop i agafarien moral per a l'escalada que s'espera d'ells.
L'equip visitant del Covisa, en duel que començarà a les sis de la tarda, només ha arrencat un punt d'un empat a quatre contra el Natació Sabadell. Ha rebut golejades com un 10-2 davant de l'actual segon classificat, el Palma B, en la primera jornada, un 3-7 davant de l'Industrias B o un 5-1 a l'Hospitalet, però també ha competit d'altres dies, com en dos 3-1 en contra, a Cocentaina i a casa amb el Playas.
L'equip manresà haurà de cuidar, sobretot, la seva evolució a la segona part. Tret de la derrota contra Les Corts, mai ha arribat al descans per sota en el marcador, però no ha sabut gestionar la resolució dels duels.
Les pitjors notícies venen de la infermeria, ja que Aleix Pérez, Llucià, Checa, Carrillo i Abdel no estaran diponibles per disputar un partit tan determinant i el capità, Asís, és dubte per afrontar-lo.
