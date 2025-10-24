Hoquei patins/Copa Continental
L'Igualada Rigat arrenca dissabte contra el Porto una batalla continental contra l'imperi portuguès
Els arlequinats buscaran derrotar el que també serà el primer rival a la Lliga de Campions per disputar la final de diumenge contra el Barcelos o el Tomar
L'Igualada Rigat no va poder competir ara fa un any quan va perdre contra l'Oliveirense en les semifinals de la Copa Continental, el torneig que aplega els dos finalistes de les competicions europees del curs anterior. Tot li venia de nou i va caure per 1-5 davant del posterior campió. Segons va declarar fa setmanes el tècnic arlequinat, Marc Muntané, en una entrevista a Regió7, ara no pot tornar a passar, tot i que les condicions no siguin les millors.
Els anoiencs arriben a la cita com a segons de l'OK Lliga i amb l'experiència de fa dotze mesos, però amb tot en contra. El campionat es juga a Barcelos, a la pista del vigent campió de la Champions, i completen el cartell dos equips portuguesos més, el Tomar, derrotat pels igualadins en la final de la Europe Cup del març passat, i el Porto. Els dragoes seran el rival de l'equip de Muntané a partir de les set de la tarda, hora d'aquí. També serà el primer adversari en la Lliga de Campions, el 6 de novembre a les Comes.
L'equip de Paulo Freitas disposa d'elements prou coneguts, com els catalans Xavier Malián i Pol Manrubia, el jugador d'ascendència surienca Edu Lamas, l'exblaugrana Hélder Nunes o el francès, ex del Liceo, Carlo di Benedetto.
L'altra semifinal s'haurà disputat a la una del migdia, hora d'aquí, i enfrontarà el Barcelos i el Tomar. L'equip local compta a la plantilla amb l'exporter igualadí Guillem Torrents. La final serà diumenge a les set de la tarda.
En gran forma
L'Igualada arriba al partit en un excel·lent estat, després d'encadenar quatre victòries a la lliga, amb 19 gols a favor i 6 en contra, i d'un 5-0 contra el Sant Just diumenge passat.
Abans de viatjar, Marc Muntané ha fet unes declaracions al bloc del periodista Kílian Sebrià en què afirma que "contra tres portuguesos i a Portugal, segurament no és el millor escenari i seguramen és el més complicat possible per tot plegat. Però tenim molta il·lusió".
Segons ell, "l'escenari és imponent, però els jugadors s'entrenen cada dia per jugar partits així i espero que en il·lusió no ens guanyi ningú, perquè mou muntanyes".
