Trial
Toni Bou arriba a Madrid amb bones sensacions físiques per sumar el segon triomf al Mundial de X-Trial
El pierenc sembla força recuperat de l'esquena per intentar repetir el bon resultat d'Andorra en l'inici de la temporada indoor
Regió7
El pilot pierenc Toni Bou (Montesa) sembla que es tingui a ell mateix com a únic rival per seguir sumant victòries i títols. L'estat de la seva esquena, pel qual es temia que hagués de ser operat, amb la qual cosa arruïnaria la consecució del 39è Mundial de la seva carrera, sembla que millora. D'aquesta manera, té totes les opcions per sumar 20 punts als que ja va obtenir a Andorra, en la cita inaugural del campionat de X-Trial, en la segona prova, la que es disputarà aquest dissabte a la tarda a Madrid.
En el debut, Bou es va imposar al seu company Gabriel Marcelli i a Jaime Busto, a part de superar el britànic Harry Hemingway. Al Madrid Arena intentarà repetir i eixamplar la distància abans del llarg viatge, d'aquí a quinze dies, a l'illa Reunion, a l'oceà Índic.
Abans de la competició, Bou declarava que "espero poder competir a Madrid. L'última vegada no vam tenir la millor nit, però intentaré fer-ho igual que a Andorra". I és que l'any passat, Jaime Busto el va aconseguir guanyar, amb la qual cosa tindrà ànim de revenja.
Bou afirmava que "tenim clar que el campionat és molt llarg i serà important la regularitt. Físicament em trobo millor, crec que després de la primera prova hem fet una bona feina i vaig trobant millors sensacions".
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Tres menors del Berguedà són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets
- L'episodi de ventades deixa arbres caiguts, cotxes danyats, parcs tancats i carreteres tallades a la regió
- Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
- Els propietaris del bar Cal Negre de Berga: «Com més solitaris ens tornem, més calen els bars»