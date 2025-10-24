Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Toni Bou arriba a Madrid amb bones sensacions físiques per sumar el segon triomf al Mundial de X-Trial

El pierenc sembla força recuperat de l'esquena per intentar repetir el bon resultat d'Andorra en l'inici de la temporada indoor

Toni Bou, en el decurs de la prova que va guanyar a Andorra fa un parell de setmnes

Toni Bou, en el decurs de la prova que va guanyar a Andorra fa un parell de setmnes / Repsol Honda

Regió7

Manresa

El pilot pierenc Toni Bou (Montesa) sembla que es tingui a ell mateix com a únic rival per seguir sumant victòries i títols. L'estat de la seva esquena, pel qual es temia que hagués de ser operat, amb la qual cosa arruïnaria la consecució del 39è Mundial de la seva carrera, sembla que millora. D'aquesta manera, té totes les opcions per sumar 20 punts als que ja va obtenir a Andorra, en la cita inaugural del campionat de X-Trial, en la segona prova, la que es disputarà aquest dissabte a la tarda a Madrid.

En el debut, Bou es va imposar al seu company Gabriel Marcelli i a Jaime Busto, a part de superar el britànic Harry Hemingway. Al Madrid Arena intentarà repetir i eixamplar la distància abans del llarg viatge, d'aquí a quinze dies, a l'illa Reunion, a l'oceà Índic.

Abans de la competició, Bou declarava que "espero poder competir a Madrid. L'última vegada no vam tenir la millor nit, però intentaré fer-ho igual que a Andorra". I és que l'any passat, Jaime Busto el va aconseguir guanyar, amb la qual cosa tindrà ànim de revenja.

Bou afirmava que "tenim clar que el campionat és molt llarg i serà important la regularitt. Físicament em trobo millor, crec que després de la primera prova hem fet una bona feina i vaig trobant millors sensacions".

TEMES

El teu gos és dretà o esquerrà? El simple test per descobrir-ho i per què és important saber-ho

Necrològiques del 25 d'octubre del 2025

L’empresa de treball temporal GCT Plus estrena nova oficina a Manresa

Evacuen en helicòpter un motorista ferit greu en un accident a Bellprat

Crema una pila de deixalles a Els Hostalets de Pierola

Vilanova dedica tres places a un exalcalde, a un metge de la població i a la primera ministra de Defensa

El congrés d'ecoturisme a Sant Benet tanca amb una crida global a la regeneració i la sostenibilitat del sector

La 080 Barcelona Fashion i el REC.0 premien la marca emergent D'Ars
