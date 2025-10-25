GP DE MALÀISIA
Àlex s’afegeix a la festa dels Márquez amb el subcampionat del món
Llest, determinant, suficient, prodigiós. Imitant el seu portentós germà Marc, flamant nou vegades campió del món de motociclisme, Àlex Márquez (Ducati) acaba d’afegir al seu ja brillant palmarès de campió de Moto3 i Moto2, el subcampionat del món de MotoGP. I ho ha fet, avui, a Malàisia, de manera brillantíssima, a l’acabar segon darrere de l’italià ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati).
Emilio Pérez de Rozas
La carrera a l’esprint del Gran Premi de Malàisia, disputada avui al calorosíssim circuit de Sepang, no ha sigut gran cosa. L’italià Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) s’ha posat en ‘mode Japó’ i ha guanyat amb una mà donada la seva irregular, estranya i raríssima temporada.
Tot i això, però, el triomf de Ducati s’ha completat amb una nova exhibició dels dos pilots, superpilots, de l’equip del desaparegut Fausto Gresini, el català Àlex Márquez i el murcià Fermín Aldeguer, que han aconseguit acompanyar al podi el tricampió italià. El ‘Pistoles’ ja és subcampió del món i Fermín s’emporta el valuosíssim trofeu de ‘rookie’ o principiant de l’any, una cosa senzillament prodigiosa.
La família Márquez Alentà s’ha convertit en els autèntics protagonistes del 2025, a qui encara li resta la carrera de demà a Malàisia i els dos últims caps de setmana, del pròxim mes de novembre, a Portimao (Portugal) i Xest (València), ¡tornem a Xest! Allà, a València, hi haurà ‘Et’, tot i que no correrà, per compartir la festa familiar, una cosa mai vista.
Per això el pare Julià va fer una videotrucada amb el seu mòbil a Marc, des del podi de l’esprint, per compartir un èxit tan gran i llançar un munt de petons a l’aire, mentre Àlex reconeixia haver viscut «una de les carreres amb més nervis de la meva vida, ja que, per a mi, per als Márquez Alentà, per a la família Gresini i per a Ducati, aquest subcampionat era molt important i, tot i que ja ho teníem entre els dits, no veia el moment de celebrar-ho».
«Penso en Marc i penso en tots els que m’han ajudat fins arribar aquí», ha continuat explicant Àlex, que ha corregut darrere de Bagnaia, sempre més veloç que la resta, molt més ràpid que els altres. El ‘Pistoles’, que ha tingut unes primeres voltes dures per mantenir a distància Pedro Acosta (KTM), ha acabat còmodament segon, portant enganxat a la cua Aldeguer, l’altre gran protagonista de la temporada.
«Bé, ¡per fi!, he estat molt nerviós, inquiet, tota la carrera. Ho teníem ja a les nostres mans, sí, la família Márquez, la família Gresini, Ducati, però no veia el moment, de veritat, de tancar el subcampionat, que és un somni per a tots nosaltres».
«Anem complint somnis, anem creixent pas a pas», ha comentat el murcià de Gresini, que, en efecte, després d’aconseguir el seu primer podi, després d’aconseguir la seva primera victòria a MotoGP, ara es corona, el seu primer any en la màxima categoria, guanyador del premi al millor principiant. I, sí, Aldeguer ha celebrat el seu trofeu amb una samarreta, mentre que Àlex ha preferit la discreció en el moment de coronar-se subcampió, potser pensant que la festa de Xest i la de Cervera (Lleida) seran la bomba.
Mentre tothom entén que l’equip Gresini, el petit dels Márquez Alentà i Aldeguer, diuen que el preferit de l’enginyer Gigi Dall’Igna, capitost de Ducati, celebrin la millor temporada de les seves carreres, ningú, absolutament ningú, ni tan sols la gent de la fàbrica de Borgo Panigale, incapaços d’explicar-ho, entenc la transformació de Bagnaia, capaç de fer ple a Motegi (Japó), dissabte i diumenge, fracassar en gran a Indonèsia i Austràlia i, presumiblement, tornar a fer ‘plen al 37’ amb victòries dissabte i diumenge a Sepang (Malàisia).
Classificació de l’esprint: 1. ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), 19 minuts 53.725 segons; 2. Àlex Márquez (Ducati), a 2.259 segons; 3. Fermín Aldeguer (Ducati), a 3.138 segons; 4. Pedro Acosta (KTM), a 5.155 segons i 5. Franco Morbidelli (Ducati), a 6.541 segons.
Mundial de pilots: 1. Marc MÁRQUEZ (Espanya), ja campió del món, 545 punts; 2. Àlex MÁRQUEZ (Espanya), ja subcampió del món, 388; 3. ‘Pecco’ BAGNAIA (Itàlia), 286; 4. Marco BEZZECCHI (Itàlia), 285 i 5. Pedro ACOSTA (Espanya), 239.
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- Elena Codina, pediatre: «Els nens poden passar 8 hores al dia a l'escola sense cap legislació que els protegeixi a nivell ambiental»
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- La Zona de Baixes Emissions de Manresa tindrà un impacte positiu en la salut sexual
- Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- 10 plans irresistibles per sortir aquest cap de setmana a la Catalunya central
- Tanca la Ferreteria Manresana després de prop de 40 anys en actiu