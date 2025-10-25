Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet / Lliga U

El Baxi Manresa sub-22 venç el Joventut a domicili (63-66) i suma el primer triomf del curs

L'equip de Nacho Juan pateix per segellar un partit que va arribar a guanyar de dinou

Alex Muncunill entra a cistella des de la banda

Alex Muncunill entra a cistella des de la banda / DAVID GRAU LLINARES / ACB

Pol Vilà

Pol Vilà

Manresa

El Baxi Manresa U-22 va haver de patir més del compte per segellar la primera victòria de la lliga U, a la pista del Joventut (63-66). Els bagencs van assolir una renda propera als vint punts d’avantatge al tercer quart, però els badalonins van reaccionar a còpia d’esforç fins a portar el partit al cara o creu. L’encert des del tir lliure i els petits detalls va ser determinants en el darrer minut del duel per als de Nacho Juan.

Des de l’inici, els manresans van oferir una millor versió que la Penya a l’Olímpic de Badalona, amb el domini del tempo del partit i el control de la majoria de facetes del joc. Això no obstant, la iniciativa en el marcador la duia el Joventut en els primers compassos gràcies a l'efectivitat de Ferran Mauri (11-4). La superioritat manresana no es va traduir en l'electrònic fins ben entrat el segon període amb dos triples de Francisco i Muncunill (22-29). Al descans, l’equip bagenc guanyava de vuit (24-32).

A la represa, el Baxi va prémer l’accelerador per decidir el duel amb uns colossals Pumarola i Bergseng. Els dos jugadors interiors lideraven l’equip en atac i intimidaven en defensa. Un triple de Sánchez va situar la màxima del matx (24-43). Semblava que els de Juan tenien el partit al sac, però no lligat, com va acabat sent.

La Penya va intensificar la defensa i va creure en les seves opcions. A finals del tercer quart perdien d’onze, i el bon fer de Mauri, Del Castillo i Barbosa els va situar a un punt (59-50 i 60-61). L’efectivitat des dels 4,60 va propiciar el triomf final del Baxi.

Fitxa tècnica

JOVENTUT BADALONA: Del Castillo 10, Ruiz 8, Bermejo 2, Mauri 21, Macías -cinc inicial- Julia, Graae 8, Batlle, Torras, Tamayo, Gil 6, Thomas 4

BAXI MANRESA: Rosell 6, Bergseng 11, Pumarola 14, Sánchez 7, Torreblanca 3 -cinc inicial- Francisco 5, Olvera, Jekabsons, Muncunill 9 , Ecker, Salo 4, Naspler 7

ÀRBITRES: Fanes, Ruo i Ibarra

PARCIALS: 15-19, 24-32, 39-50, 63-66

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
  2. Elena Codina, pediatre: «Els nens poden passar 8 hores al dia a l'escola sense cap legislació que els protegeixi a nivell ambiental»
  3. El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
  4. La Zona de Baixes Emissions de Manresa tindrà un impacte positiu en la salut sexual
  5. Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
  6. Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
  7. 10 plans irresistibles per sortir aquest cap de setmana a la Catalunya central
  8. Tanca la Ferreteria Manresana després de prop de 40 anys en actiu

El Baxi Manresa sub-22 venç el Joventut a domicili (63-66) i suma el primer triomf del curs

El Baxi Manresa sub-22 venç el Joventut a domicili (63-66) i suma el primer triomf del curs

El Covisa Manresa perd a casa 2 a 4 un partit que guanyava 2 a 1 a 20'' del final

El Covisa Manresa perd a casa 2 a 4 un partit que guanyava 2 a 1 a 20'' del final

Les fotos del Covisa - Futsal Lleida

Les fotos del Covisa - Futsal Lleida

Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals

Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals

Rescat en helicòpter d'un excursionista ferit a Monistrol

Rescat en helicòpter d'un excursionista ferit a Monistrol

Una manifestació multitudinària als carrers de València exigeix la dimissió de Mazón un any després de la dana

Una manifestació multitudinària als carrers de València exigeix la dimissió de Mazón un any després de la dana

Els productes més sensuals i íntims també tenen cabuda a la fira Ecoviure

Els productes més sensuals i íntims també tenen cabuda a la fira Ecoviure

Cooperació amb la policia, guàrdies amb armes...: així gestionen la seguretat els museus del món després d’altres ‘robatoris del segle’

Cooperació amb la policia, guàrdies amb armes...: així gestionen la seguretat els museus del món després d’altres ‘robatoris del segle’
Tracking Pixel Contents