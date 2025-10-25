Bàsquet / Lliga U
El Baxi Manresa sub-22 venç el Joventut a domicili (63-66) i suma el primer triomf del curs
L'equip de Nacho Juan pateix per segellar un partit que va arribar a guanyar de dinou
El Baxi Manresa U-22 va haver de patir més del compte per segellar la primera victòria de la lliga U, a la pista del Joventut (63-66). Els bagencs van assolir una renda propera als vint punts d’avantatge al tercer quart, però els badalonins van reaccionar a còpia d’esforç fins a portar el partit al cara o creu. L’encert des del tir lliure i els petits detalls va ser determinants en el darrer minut del duel per als de Nacho Juan.
Des de l’inici, els manresans van oferir una millor versió que la Penya a l’Olímpic de Badalona, amb el domini del tempo del partit i el control de la majoria de facetes del joc. Això no obstant, la iniciativa en el marcador la duia el Joventut en els primers compassos gràcies a l'efectivitat de Ferran Mauri (11-4). La superioritat manresana no es va traduir en l'electrònic fins ben entrat el segon període amb dos triples de Francisco i Muncunill (22-29). Al descans, l’equip bagenc guanyava de vuit (24-32).
A la represa, el Baxi va prémer l’accelerador per decidir el duel amb uns colossals Pumarola i Bergseng. Els dos jugadors interiors lideraven l’equip en atac i intimidaven en defensa. Un triple de Sánchez va situar la màxima del matx (24-43). Semblava que els de Juan tenien el partit al sac, però no lligat, com va acabat sent.
La Penya va intensificar la defensa i va creure en les seves opcions. A finals del tercer quart perdien d’onze, i el bon fer de Mauri, Del Castillo i Barbosa els va situar a un punt (59-50 i 60-61). L’efectivitat des dels 4,60 va propiciar el triomf final del Baxi.
Fitxa tècnica
JOVENTUT BADALONA: Del Castillo 10, Ruiz 8, Bermejo 2, Mauri 21, Macías -cinc inicial- Julia, Graae 8, Batlle, Torras, Tamayo, Gil 6, Thomas 4
BAXI MANRESA: Rosell 6, Bergseng 11, Pumarola 14, Sánchez 7, Torreblanca 3 -cinc inicial- Francisco 5, Olvera, Jekabsons, Muncunill 9 , Ecker, Salo 4, Naspler 7
ÀRBITRES: Fanes, Ruo i Ibarra
PARCIALS: 15-19, 24-32, 39-50, 63-66
