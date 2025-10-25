Bàsquet / Lliga Femenina Endesa
El Cadí La Seu tampoc troba el camí de la victòria contra l'Estudiantes (97-83)
Un mal tercer període i les dificultats per tancar el rebot defensiu llastren massa les alt-urgellenques
El Cadí La Seu tampoc ha pogut obtenir una victòria en la seva visita a la pista del Movistar Estudiantes (97-83) corresponent a la jornada quatre de la Lliga Femenina Endesa. Les jugadores d’Isaac Fernández han pagat car un mal tercer període després d’una primera meitat marcada per l’alt ritme d’anotació. En l’últim quart ho han intentat, però les dificultats a l’hora de capturar el rebot i tancar la cistella les han condemnat. Fins ara, compten tots els partits del curs amb derrota malgrat haver ofert una bona imatge en la majoria dels compromisos.
La primera meitat ha estat caracteritzada per l’alta anotació d’ambdós conjunts. Les defenses brillaven per la seva absenció i aquest context propiciava un intercanvi de cops. Laia Raventós assolia els galons de les alt-urgellenques en els primers compassos amb una excel·lent direcció de joc i anotant diversos punts. Shaylee Gonzales i Regina Aguilar han agafat el relleu de la base de Santa Eulàlia de Riuprimer per mantenir la cara al duel fins al descans. Les visitants aprofitaven la defensa enfonsada de les madrilenyes per castigar de tres punts. Les rivals, per contra, anotaven a la pintura i carregaven el rebot ofensiu. Aquest escenari deixava el matx obert en el segon acte (51-50)
A la represa, l’Estudiantes ha obert escletxa aprofitant la bona inèrcia de la primera meitat amb les jugadores que més mal estaven fent al Cadí: Buhner, Samson i la nouvinguda Berkani. Circulaven millor la pilota, sortien en transició i anotaven amb facilitat fins a escapar-se de quinze de diferència (72-57, min.27). Raventós i Werth han trencat el parcial amb un tir de tres, però no frenaven l’hemorràgia a la pintura.
En l'últim període, el Cadí ha revifat de la mà de Marina Mata, Gonzales i Nahan Niare. A través de la defensa i la intensitat, han posat nervioses les locals i han tingut les seves opcions a tres minuts del final (86-81), però la dificultat per tancar els rebot defensiu ha condemnat definitivament les urgellenques.
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- Elena Codina, pediatre: «Els nens poden passar 8 hores al dia a l'escola sense cap legislació que els protegeixi a nivell ambiental»
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- La Zona de Baixes Emissions de Manresa tindrà un impacte positiu en la salut sexual
- Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- 10 plans irresistibles per sortir aquest cap de setmana a la Catalunya central
- Muntanyes i turons il·luminats al Bages, Berguedà, Solsonès i Anoia