Futbol Sala / Segona B
El Covisa Manresa perd a casa 2 a 4 un partit que guanyava 2 a 1 a 20'' del final
El manresans topen amb el pal fins a quatre vegades
Continuen sense sumar ni un punt, amb set jornades disputades
Derrota tan injusta com inexplicable del Covisa Manresa a casa contra el Cerezo Futsal Lleida per 2 a 4, quan a 20 segons del final guanyaven per 2 a 1. Després de set jornades disputades, els manresans continuen a la cua, sense sumar ni un sol punt. El Lleida arribava al Pujolet penúltim i amb un punt.
La primera part ha acabat amb un inusual empat a zero gols. Els dos equips han disposat d'ocasions, però tant Blasco com Víctor les han frustrades totes. I la que el porter lleidatà no ha pogut evitar, l'àrbitre l'ha anul·lada per una falta prèvia de Jordi Sánchez en què ha vist la targeta groga. La millor intervenció de Blasco ha estat una doble aturada a 1:25 per al descans en una falta a la frontal de l'àrea per cessió.
Es notava que els dos equips necessitaven la victòria. Ningú gosava llançar-se obertament a l'atac ni concedir avantatges clars. Antonio Mesa removia constantment els quatre jugadors de camp perquè no baixés la intensitat.
Santa ha fet una passada bombada a Jordi Sánchez que pujava sol per la banda dreta. Ha xutat creuat i ha superat el porter visitant. Era el minut 25 i els manresans tornaven a avançar-se al marcador, com a gairebé totes les sis jornades precedents. El repte era fer bo el resultat, d'una vegada per totes. Els minuts següents, han estat els millors per al Covisa.
Els lleidatants s'han desordenat. El camp s'ha fet gran i el partit ha embogit. Les ocasions han sovintejat a la porteria de Víctor. Albadalejo ha tapat un rebuig del porter i la pilota ha anat al pal. Aaron n'ha tingut dues de consecutives que no ha sabut transformar quan el gol semblava cantar-se al Pujolet, i Asis ha xutat al pal a la jugada següent.
A 11:41 per al final, l'entrenador visitant ha fet jugar el seu equip amb cinc jugadors de camp. Blasco s'ha fet gran per treure un xut de Xino des de dins de l'àrea (9:05). Els homes de Mesa es defensaven bé, pero no aconseguien tallar cap passada ni provocar l'errada rival.
A la primera que han tingut, Jordi Sánchez ha estavellat una rematada frontal al travesser.
Semblava difícil que els manresans poguessin resistir el setge lleidatà. Però, a 4:30 pel final, entre Albadalejo i Jordi Sánchez han aconseguit envoltar un jugador rival, i Jordi Sánchez ha encertat la porteria des del seu camp; la pilota ha tornat a tocar el pal, però aquesta vegada ha anat dins.
No n'hi ha hagut prou. Valero ha fet el 2 a 1 a 2:41 del final. El vaitot lleidatà continuava, però els manresans seguien ben tancats. Asis n'ha caçat una. Ha rematat sense pensar-ho, però un altre cop el pal li ha negat el gol. Hauria estat la sentència, a 1:30 del final.
Els darrers 30 segons han estat un despropòsit. Jordi Sánchez ha fet una entrada innecessària, ha vist la segona groga, i ha deixat l'equip amb un menys. Raül ha fet l'empat a 2 a 19.7 i el 2 a 3 a 14.9. I encara el 2 a 4 a l'últim segon, amb el Covisa abocat a buscar un empat que no ha arribat.
