El CN Manresa planta cara, però cedeix contra el potent Elx

Ivan Martínez xuta a porteria, en una imatge d'arxiu

Ivan Martínez xuta a porteria, en una imatge d'arxiu / Oscar Bayona / Oscar Bayona

El CN Manresa ha plantat cara al CW Elx, líder del grup B de la Segona Divisió espanyola i principal candidat a lluitar per l’ascens a Primera Divisió. Els nedadors de David Torilo han pagat el 6 a 0 inicial (amb 3 gols de penal dels alacantins) i han hagut d’anar a remolc durant tot el partit.

Tot i el contundent desavantatge, els manresans no han abaixat els braços i han estat capaços de guanyar el segon quart (1-3) i d'acostar-se a tan sols dos gols a la meitat del tercer període (9-7) i a tres gols (12-9) a l’inici de l’últim quart.

El pròxim partit serà dissabte dia 8 de novembre, contra el Club Nou Godella Natació, a la piscina municipal Manuel Estiarte Duocastella, a partir de les 12.00 h, en què el tècnic David Torilo ja podrà comptar amb el porter del primer equip Òscar Albacete.

L'altre porter, el californià Aaron Wilson, és als Estats Units per tractar-se la lesió que es va fer a l'últim quart del partit contra el Canoe, a la primera jornada de lliga. Es va fer un trencament muscular i la previsió és que s'estés unes quatre setmanes de baixa.

Des de llavors, la porteria manresana ha estat defensada pels juvenils Ferran Garcia i Èric Cruz.

Fitxa tècnica

CLUB WATERPOLO ELX (15): Expósito, Sampere, Mario García, Rubén de Lera (2), Jorge Ramos (1), Jacobo, Valero (3), Èric marsal (3), Roberto García, Neira, Cascales (4), Aguilar (2), Alonso, Gregorio.

CN MANRESA (9): Èric Cruz, Biel Fernández, Puerta (2), Urgelés (2), Serra, Holgado, Mayol (2), León, Torres, Ivan Martínez (3), Del Blanco, Ivan Rey, Ferran Garcia, Aaron Luján.

ÀRBITRES: Antonio Muntané Llaveria, José Carlos Cabello López i Paula Fernández Pérez.

PARCIALS: 8-2 / 1-3 / 2-2 / 4-2

