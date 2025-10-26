Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Berga obté in extremis una victòria treballada (2-1)

Els locals capgiren una mala primera meitat i dominen clarament el segon temps

Els jugadors del Berga celebren un dels gols

Els jugadors del Berga celebren un dels gols / Mireia Arso

Lluc Grandia

Berga

El Berga va aconseguir sumar la tercera victòria consecutiva (2-1) després de superar la Sabadellenca amb un gol al temps de descompte de Guille Martínez. Amb aquest marcador, els locals s'impulsen a la classificació i són cinquens, a la zona de promoció d'ascens.

L'inici del partit va ser idíl·lic pels locals. A la que era pràcticament la primera jugada del partit, Ramon Artigas va caçar una pilota a l'esquena de la defensa i superava el porter amb un xut precís que es colava per l'escaire. A partir d'aquest moment, l'equip vallesà va ser superior, i només quatre minuts després, Christian Rueda empatava amb un gol de falta directa. Els locals van patir i no van estar còmodes davant d'un equip visitant molt més precís i que va tenir la possessió i les ocasions per fer més ample el marcador.

A la segona meitat, en canvi, els papers es van girar i va ser l'equip local, amb menys errors i més possessió, el que va passar a dominar l'enfrontament. A uns vint minuts pel final, Oriol Puigbò errava un penal i, pocs minuts després, l'àrbitre només castigava amb groga una entrada sobre Guille Martínez quan se n'anava sol davant la porteria visitant. Ja a les acaballes, Ivan Mulero recollia una pilota llarga i xutava, el porter visitant Manuel Palomas aturava, però Martínez era el primer a caçar el rebot i empenyia la pilota a la xarxa per fer el merescut 2-1. En els últims compassos, un jugador i l'entrenador dels vallesans van acabar expulsats per les reiterades protestes.

CE BERGA: E. Sanchez, Ruiz, Cáceres, I. Sánchez (Castaño 46’), Baldeh (Mulero 87’), Puigbò, A. Hernandez (O. Hernandez 82’), Maza (Hualpa 65’), Artigas (Sonko 89’), Martínez i Jitari.

UE SABADELLENCA: Palomas, Jakuraka, Lopez (Cano 65’), Tunkara, Espadas, Robert, Llanos (Soldevilla 65’), Sanoh (Estrada 88’), D. Diallo, Rueda (M. Diallo 46’) i Al Balaoui (Chapfika 82’).

ÀRBITRE: Said Houms, auxiliat per Mohammed Essabaouni i Nasroallah Tabiza.

GOLS: 1-0 Artigas min 2, 1-1 Rueda min 6, 2-1 Martínez min 89.

