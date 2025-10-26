El Cardona s'imposa a Sant Joan en un derbi vibrant (1-2)
Els cardonins s'imposen malgrat jugar vint minuts amb un jugador més davant els santjoanencs, que van tenir possessió i ocasions, però que només van poder anotar de penal
El Cardona va superar el Joanenc a domicili per la mínima (1-2) en un derbi vibrant on els visitants van aconseguir dos gols just abans i després del descans i van sobreviure a un equip local molt intens en atac, però que només va aconseguir anotar des del punt de penal. Amb aquest marcador, el Cardona surt de la zona de descens i és dotzè, marcant el tall de la permanència, mentre que el Joanenc, que encara no ha guanyat cap partit, és catorzè, a tres punts del conjunt cardoní.
La primera part va ser igualada, amb alternatives en el domini del partit, però sense gols. Els locals tenien la possessió de la pilota i controlaven l'enfrontament, però els visitants tenien ocasions de perill amb contraatacs ràpids. Al minut 37, el Cardona va aconseguir obrir la llauna gràcies a un gol d'Alejandro Torres, que va caçar el refús d'Antonio Baquero després d'un xut des de la frontal.
El segon gol del conjunt cardoní va arribar poc després de l'inici de la segona meitat. Rafel Pérez va etzibar un xut potent que Baquero va aconseguir aturar, però la segona jugada va caure a un atent Joan Viladomat, que va empènyer la pilota a la xarxa. Els santjoanencs no es van rendir i van començar a dominar el partit a la recerca de l'empat. A vint minuts pel final, Uriel Galera feia un penal favorable al Joanenc i, a més, era expulsat per doble amonestació. Martí Payeras no va fallar i va retallar distàncies. Els minuts finals van ser un atac constant del conjunt local, però els de Marc Viladrich van resistir les envestides santjoanenques i, malgrat la inferioritat numèrica, van retenir els tres punts. Els locals van intentar-ho de totes les formes, però no van aconseguir el gol de l'empat.
FC JOANENC: Baquero, Moratonas (Ariza 66’), López (Bestard 66’), Olmedo (Oliveras 66’), Oliver (B. Djitte 89’), Castilla, Payeras, Serran, Cayuela (M. Djitte 46’), Ragageles (Kambi 79’) i Fuentes.
CF CARDONA: Rovira, Galera, A. Lorca (Rivière 87’), Torres (Navarro 66’), Segura, Pérez (Ratera 70’), Serra, Roldán, M. Lorca, Molina i Viladomat.
ÀRBITRE: Marc Boleda, auxiliat per Ramon Jové i Jan Monsó.
GOLS: 0-1 Torres min 37, 0-2 Viladomat min 52, 1-2 Payeras (p) min 70.
- Elena Codina, pediatre: «Els nens poden passar 8 hores al dia a l'escola sense cap legislació que els protegeixi a nivell ambiental»
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- Centenars de joves cristians es troben a Montserrat: «La música i les xarxes socials estan apropant moltíssima gent a Déu»
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- Muntanyes i turons il·luminats al Bages, Berguedà, Solsonès i Anoia