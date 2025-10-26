Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un CB Artés sense sostre suma el set de set al feu del Montgat (64-67)

El triomf dels bagencs és especialment valuós per ser a la pista d'un dels equips favorits de la categoria

Xavier Roqueta creua la pista a tota velocitat en el darrer partit a casa contra el CB Ipsi

Xavier Roqueta creua la pista a tota velocitat en el darrer partit a casa contra el CB Ipsi / Arxiu/Jordi Biel

Pol Vilà

Pol Vilà

Manresa

El CB Artés segueix partit rere partit posant de manifest la seva solidesa en el debut a Super Copa adjudicant-se el setè triomf consecutiu de sortida. El d’aquesta darrera jornada, però té un doble mèrit: guanyar a fora i fer-ho a la pista de l’UE Montgat (64-67), un dels equips cridats a lluitar per l’ascens en les primeres posicions. A diferència de les últimes victòries, els bagencs no van poder liderar des de l’inici. Van haver de revertir un nefast 13-5 a partir de la seva millor carta, la defensa. Llavors, la confiança en atac va augmentar i es van anar fent amos del partit progressivament. Després d’un tercer quart d’intercanvi de cops, en l’últim quart van mostrar més sang freda per decidir el duel en els moments en què la pilota cremava.

Fitxa tècnica

UE MONTGAT: Aguado 19, Martí 8, Balagué 10, Palau 10, Traver 3 -cinc inicial- Sosa 4, Bassas, Sánchez 10, Eguia, Rodríguez, Sánchez, Morales

CB ARTÉS: Oliinychenko 16, F.Mas 7, Roqueta 9, Sakai, Guitart 5 -cinc inicial- Cuñé, Soler 7, Pujolreu, E.Mas 4, Brià 11, Portella 8, Orrit

ÀRBITRES: Osorio i Guil

PARCIALS: 16-19, 31-32, 52-53, 64-67

