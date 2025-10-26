Futbol | Tercera Federació
El CE Manresa s’endú una victòria per la mínima al camp de l’Europa (0-1(
L’únic gol d’Ayoub, de penal, i la gran actuació d’Òscar Pulido sota pals donen els tres punts al conjunt manresà
El CE Manresa s’ha endut una victòria per la mínima del camp del filial de l’Europa després d’un partit igualadíssim amb ocasions a totes dues bandes. El gol d’Ayoub, de penal al minut 35, i la gran actuació d’Òscar Pulido sota pals han donat als bagencs tres punts importantíssims per la lluita per les posicions de promoció d'ascens.
El Manresa visitava aquest migdia un conjunt gracienc que ha viscut un inici de temporada molt complicat. Tan sols ha aconseguit una victòria —davant el Lleida per 0 a 3—, a banda de tres empats i tres derrotes. Tot i això, l’Europa ha estat un adversari de categoria que no ha posat les coses gens fàcils als de Sergi Trullàs.
De fet, les ocasions més clares de la primera part han caigut del costat local. Han vingut, sobretot, per un Lamin inspiradíssim que ha fet anar de corcoll Toni Badia —avui de lateral esquerre per les baixes de Matovu i Àlex Iglesias—. L’extrem gracienc, un autèntic punyal per banda dreta, ha superat constantment Badia, que ha acudit força vegades a rebre instruccions de Sergi Trullàs per posar remei a la situació. Ha reaccionat el tècnic, que s’ha vist obligat a canviar de banda els laterals.
En aquest sentit, l’ocasió més clara de l’Europa ha arribat prop de la mitja hora de joc en una doble oportunitat claríssima. Primer, Eric Compte ha estavellat la pilota al travesser i, després, Òscar Pulido ha mantingut en vida el Manresa amb una actuació espectacular per aturar una rematada a boca de canó d’Ivan Castillejo. Pulido ha reaccionat al primer intent, s'ha aixecat de terra ràpidament i s'ha obert de braços i cames per reduir l'espai de rematada del davanter. Abans, els locals ja havien desaprofitat dos uns contra uns davant el porter manresà.
El primer a avançar-se ha estat el CE Manresa (minut 35), fruit d’unes mans d’un defensor que han bloquejat un xut d’Aleix Díaz des de l’interior de l’àrea. L’acció ha portat Ayoub al punt de penal, que ha enganyat Álvaro Rodríguez amb un xut centrat, per baix i molt potent i ha enviat la pilota al fons de la xarxa.
A partir del gol, l’Europa no ha tornat a crear perill i el conjunt manresà ha acabat la primera part sense patir i amb prou arribades per ampliar l’avantatge. Entre elles, un cop de cap de Matheus desviat, un xut de Toni Badia des del perfil esquerre de l’àrea i un altre de més llunyà de Bamta.
L’inici de la segona meitat ha seguit un guió similar. Els de Trullàs han sortit connectats i, només començar-la, Moha Ezzarfani ha estat a punt de fer el segon després d’una gran jugada de combinació. Ha refusat el seu xut Álvaro amb una gran estirada.
Amb el pas dels minuts, però, l’Europa ha fet un pas endavant, ha recuperat bona part del control i ha aconseguit superar línies amb facilitat. Mentrestant, el CE Manresa s’ha defensat a camp propi i ha provat de sortir a la transició. També Pulido i Matheus s’han deixat d’històries i han preferit sortir en llarg, a l’espera que Ayoub s’esbatussés amb els centrals locals i s’endugués la pilota.
Tot i que els graciencs s’han acostat en algun moment a l’àrea manresana, la sensació de perill no ha estat, ni de bon tros, tan alta com en la primera part. Només en algun moment els locals han estat capaços d’ofegar amb la pressió i instal·lar-se a l’àrea visitant. En la resta, la contundència dels onze jugadors bagencs en els duels individuals ha permès salvar una victòria importantíssima de cara a la lluita per les posicions de play-off.
En la pròxima jornada, el CE Manresa visitarà el camp del Can Vidalet, una de les cares noves del grup.
