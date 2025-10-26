Futbol / La Lliga
La fragilitat defensiva penalitza el Barça en el primer clàssic (2-1)
El Reial Madrid trenca una ratxa de quatre victòries consecutives dels blaugrana
El partit acaba en tangana al camp i entre les banquetes
La fragilitat defensiva ha penalitzat el Barça en el primer clàssic disputat al Santiago Bernabéu. La victòria del Reial Madrid per 2 a 1, amb gols de Mbappé i Bellingham i Fermín, tots tres a la primera part, trenca la ratxa de quatre victòries consecutives del Barça i aferma els blancs en el lideratge, amb 5 punts de marge sobre el FC Barcelona.
No ha defraudat el clàssic. No només hi ha hagut futbol. El VAR ha gaudit de la seva quota de protagonisme. Ha tirat enrere un penal xiulat a Lamine Yamal sobre Vinicius per falta del brasiler, just al minut 2, i n'ha fet assenyalar un per unes mans d'Èric Garcia que César Soto Grado havia considerat involuntàries, el que Szczesny ha aturat al minut 52, i ha anul·lat dos gols a Mbappé i Bellingham per fora de joc. Una expulsió de Pedri i una tangana final al camp i a les banquetes, i la provocació habitual de Vinicius que amb Carvajal han anat a buscar de seguida Lamine Yamal un cop l'àrbitre ha xiulat el final.
Arribava el Barça al Bernabéu amb les baixes de Joan Garcia, Ter Stegen, Gavi, Olmo, Lewandowski i la inesperada de Raphinha, i sense Hansi Flick a la banqueta. I amb dubtes sobre la fiabilitat defensiva. Just fa un any, el Barça va guanyar per 0 a 4 i va deixar Mbappé 8 cops en fora de joc. Aquell sistema tàctic de Flick que la temporada passada semblava indesxifrable per als seus rivals, aquest any està sent superada amb una certa facilitat.
El Marid, en canvi, recuperava tots els seus lesionats -encara que Xabi Alonso només fes entrar d'inici Huijsen-. S'ha notat a l'hora de fer els canvis. Xabi Alonso ha posat energia a l'hora de joc. Marcus Sorg tenia poc on triar. Ha hagut de retirar Ferran Torres, sense capacitat per a jugar els 90 minuts. Ha acabat amb Araujo de davanter centre. I, sobretot, es presentaven els blancs amb la millor versió de Kylian Mbappé, amb 15 gols en 12 partits.
El que s'imaginava és el que ha succeït. No són el Barça i el Madrid dos equips que enganyin. Els blaugrana s'han mantingut fidels a l'estil. Sortien bé i arribaven amb relativa faclitat a la zona de tres quarts, on esperaven còmodes i confiats els blancs. A Lamine Yamal li faltava espurna per anar-se'n d'Álvaro Carreras i Ferran no trobava espais entre Militao i Huijsen. Només Rashford donava sensació de perill, encara que no rematés.
Tant tècnics com jugadors han explicat, cada vegada que algú els ho ha demanat, que la fragilitat defensiva s'explica perquè la pressió dels de dalt no funciona com l'any passat. Podran posar l'1 a 0 com a exemple. Bellingham ha rebut al mig del camp, ha aixecat el cap i ha llançat per la cursa d'Mbappé per darrere l'esquena de Cubarsí. El francès ha creuat un xut fort i col·locat que ha superat Szczesny.
També el gol de l'empat, els serviria. Pedri ha atabalat Güler, li ha tocat la pilota amb la punta de la bota i ha arribat a peus de Rahford. La seva centrada l'ha rematada Fermín entrant pel mifg de l'àrea.
La igualtat en el marcador ha durat cinc minuts, tan sols. El Madrid dificultava la sortida i provoca córners constants. En quaranta minuts, xutaven el vuitè. Una badada de De Jong, que s'ha desentès del marcatge de Bellingham en una pilota que ha anat d'un cantó a l'altre de l'àrea, l'ha aprofitat l'anglès a un metre de la línia de gol per fer el 2 a 1 i el gol que suposaria la victòria madridista.
La segona part no ha servit per moure el marcador. Hi ha estat més a prop el Madrid, que ha disposat d'un penal. Szczesny ha endevinat la intenció de Mbappé i s'ha estrenat amb el Barça en aquesta faceta.
L’encert del polonès ha semblat que activava els blaugrana. Ni Mbappé, ni Vinicius s'aplicaven en defensa. Han estat els millors minuts del Barça que ha freqüentat l'àrea de Courtois. Ho ha tallat Xabi Alonso amb els canvis.
