Bàsquet / Lliga Femenina 2
Un Manresa CBF poc efectiu cau al Congost contra el Cortegada (57-64)
La formació dirigida per Marc Rovirosa va massa a remolc, fent inviable qualsevol opció a la victòria
El Manresa CBF va encaixar la tercera ensopegada del curs, a casa, contra un dels rivals encara invicte a la Lliga Femenina 2, el Mariscos Antón Cortegada (57-64). La formació de Marc Rovirosa va anar per darrere en el marcador durant tot el duel i aquesta circumstància, sumat a un considerable desencert en el primer acte, va fer inviable qualsevol opció d’opositar a la victòria malgrat la reacció final.
El partit va començar amb un desencert general per part dels dos conjunts. En aquest context, les gallegues van obtenir les primeres diferències favorables que, per mínimes que fossin, ja les posaven amb una situació favorable per a la resta de quarts. Així va ser. Les visitants van mantenir el nivell dels primers deu minuts, mentre que les manresanes van perdre eficàcia. Al descans, el dèficit superava el doble dígit i la situació es va agreujar fins a la tímida reacció final de les visitants.
MANRESA CBF: Almasque 11, Garcia 2, Páez 6, Segués 3, Zafra 5 -cinc inicial- Ribera 9, Ortas 7, Beltran 1, Sall 3, Martí, Gener 10
MARISCOS ANTÓN CORTEGADA: Ezumah 16, Loureiro 13, Manivesa 6, Caraban 8, Jorge 10 -cinc inicial- Sanmartín 4, Angulo 7, Rodríguez
ÀRBITRES: Miguel i Pascual
PARCIALS: 11-15, 20-32, 34-48, 57-64
