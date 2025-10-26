Atletisme
Meritxell Soler bat el rècord de Catalunya de mitja marató, a València
La santjoanenca fa una marca d'1.09.46 i supera de 15 segons el registre de Marta Galimany, a part de quedar catorzena de la cursa i de fer la vuitena marca estatal de la història
L'atleta santjoanenca Meritxell Soler ha batut aquest diumenge al matí a València el rècord de Catalunya de mitja marató en quedar catorzena en la prova femenina amb un temps d'1.09.46. Ha batut d'aquesta manera, per 15 segons, el millor regitre aconseguit fins ara, obtingut per la garrafina Marta Galimany, amb 1.10.01, i també ha superat per 35 la seva millor marca, l'1.10.21 que va aconseguir a Santa Pola a principi del 2024.
Amb aquesta marca, a més, Soler se situa la vuitena en el rànquing espanyol de tots els temps, que lidera Kaoutar Boulaid amb 1.08.47, un total de 59 segons més ràpida que la nova marca de la bagenca. En la cursa, aquesta ha estat la segona atleta de l'estat, ja que la primera ha estat la madrilenya Carla Gallardo, amb un temps d'1.09.14, la qual cosa li ha valgut la desena posició en la cursa.
Aquest resultat la posiciona bé de cara a lluitar per una plaça per als Campionats d'Europa de l'estiu vinent a Birmingham, en què es correrà la mitja marató. Soler ja va competir a Roma, fa un any i mig, en què va ser 32a i bronze per equips.
La cursa femenina de València ha estat guanyada per la kenyana Agnes Jebet Ngetich, que ha vençut amb un espectacular registre d'1.03.08, la millor marca de l'any i la tercera millor de la història. El segon lloc ha estat per a Fotyen Tesfay, d'Etiòpia, amb 1.05.11, i el tercer per a la també kenyana Veronica Loleo, amb 1.05.46.
