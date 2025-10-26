Bàsquet / Tercera FEB, grup C-B
El Navàs supera clarament un desencertat Esparreguera (59-76)
El conjunt d’Isidre Suau posa una marxa més a partir de l’equador del segon quart i no li dona cap opció als del Baix Nord, delmats físicament i sense confiança a cistella
El CB Navàs es va endur de manera clara el derbi intercomarcal contra el CB Esparreguera (59-76) corresponen a la jornada 4 del grup C-B de Tercera FEB. Els d’Isidre Suau van posar una marxa més a partir de l’equador del segon quart i van anar obrint escletxa davant un desencertat conjunt del Baix Nord.
I això que el partit no va començar malament per als interessos dels locals, ans al contrari. L’Esparreguera va jugar a un bon nivell col·lectiu els primers quinze minuts, entomant la iniciativa en el marcador. A partir de llavors, els bagencs van prémer l’accelerador per fer-se amb les regnes del matx fins al punt de batre els de Norberto Guerra en moltes de les facetes del joc. Aquests, es van veure severament penalitzats per la falta d’encert (van cloure el matx amb un 11/30 en tirs lliures) i la pèrdua progressiva de la confiança.
Per contra, el Navàs va treure rèdit de la seva qualitat i físic per minar els seus rivals, delmats per diversos problemes físics, i seguir amb el seu idil·li amb el triomf en el que va de curs. Malgrat aquesta circumstància, els esparreguerins van persistir en el seu intent de reenganxar-se, de forma infructuosa.
Fitxa tècnica
TENEA-CB ESPARREGUERA: Martín 14, Bardés, Segarra 8, Solé 17, Campaña 5 -cinc inicial- Rosado 5, Barquets 4, Almirall, Roy 3, Roig, Vera 3, Romeo
CB NAVÀS VISCOLA: Fall 8, Keita 8, Monés 10, Juncadella 10, Montagut 5 -cinc inicial- Yuste 3, Bataller 15, Saló 3, Zhuravlov 12, Rodríguez, Costa 2
ÀRBITRES: Alguero i Solans
PARCIALS: 17-13, 29-36, 44-56, 59-76
