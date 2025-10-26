El San Mauro deixa escapar dos punts al descompte (1-2)
Els anoiencs dominen la primera meitat, però no aconsegueixen puntuar per la falta de pólvora en atac
El San Mauro va tornar a acusar la falta de punteria de cara al gol i va caure al temps de descompte davant la Pobla de Mafumet (1-2). Els anoiencs mantenen la mala dinàmica i, des del triomf de la primera jornada, no han tornat a aconseguir els tres punts. Són dotzens, marcant el tall de la permanència, i empatats a punts amb el primer equip del descens, el Martinenc.
La primera part va ser de domini local, amb diverses ocasions i amb la possessió per l'equip de l'Anoia. Els visitants tenien dificultats per sortir amb la pilota per la pressió alta de l'equip de Jesús Milán. Pol Romeu va tenir una ocasió clara que va aturar Peiri. Posteriorment, Javi García passava la pilota a Pau Yáñez, que xutava i sortia fregant el pal. Carles Güell també tenia una ocasió molt clara que la defensa refusava a córner i, ja a les acaballes de primer temps, Marc Enríquez executava una falta que Peiri aturava providencialment.
La segona meitat va tenir més equilibri i cap dels dos equips s'aconseguia imposar. Al minut 66, a la sortida d'un córner, l'equip del Tarragonès s'avançava en el marcador amb una diana de Xavier Samper. Els anoiencs no es van rendir i van seguir buscant el gol amb insistència. No va ser fins al minut 87, ja amb l'equip bolcat a l'atac quan, també amb una jugada de córner, Lluc Maymó va aconseguir anotar el gol de l'empat. Quan tot semblava abocat a les taules, al minut 95, Rubén Maya, que acabava d'entrar al terreny de joc, va engaltar un fort xut des de la frontal que es va colar a la porteria de Caleb Martínez i va donar els tres punts a l'equip pobletà.
UD SAN MAURO: Martínez, García, Enriquez, Yáñez, Maymó, Espinosa, Romeu (Sarsanedas 81’), Marquillas, Puche (Navarro 60’), Guell i Cosano (Nuñez 78’).
CF POBLA DE MAFUMET: Peiri, Moreno (Maya 89’), Danilo (Pozo 60’), Samper, Querol (Anglès 89’), Pavón, Cid, Gutierrez (Beamuz 60’), Cabezas (Aguzzi 77’), Raya i Cardona (Hafidh 77’).
ÀRBITRE: Arnau Pardo, auxiliat per Jordi Torres i Hamza Ajeob.
GOLS: 0-1 Samper min 66, 1-1 Maymó min 87, 1-2 Maya min 89.
