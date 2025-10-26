Trial
Toni Bou suma a Madrid el dos de dos en el Mundial de X-Trial
El pierenc supera a la final el seu company Gabriel Marcelli i l'equip Repsol Honda acumula dos doblets consecutius
Segona cita i segona victòria de Toni Bou en el Mundial de X-Trial. El pierenc va vèncer al Madrid Arena, a una ciutat [aleshores a Vistalegre] on no havia pogut triomfar en l'anterior campionat, i solidifica la seva posició al capdavant del campionat. Com en l'estrena, a Andorra, el seu company a l'equip Montesa-Repsol Honda, Gabriel Marcelli, el va acompanyar al podi i van deixar el tercer lloc per al principal rival de la marca, el basc Jaime Busto (Gas-Gas).
Bou ja va ser el millor des del principi, en una Q1 en què només va tenir un punt de penalització i que va viure la classificació per a la final dels principals favorits.
La resta van haver d'entrar a una Q2 entre cinc pilots dels quals només un obtindria lloc a la ronda decisiva. Va ser el lleidatà Arnau Farré (Sherco), qui va quedar per davant del britànic Harry Hemingway (Beta), que havia estat quart a Andorra, dels italians Matteo Grattarola (Beta) i Francesco Titli (TRRS) i del francès Benoit Bincaz (EMotion).
Amb la tria ja feta, i amb Bou guanyant la Superpole que determinava que podia actuar sempre en últim lloc sabent els resultats dels adversaris, l'anoienc només va fer dos punts de penalització en les sis zones de la final i va vèncer amb gran solvència. Marcelli va ser segon, amb 8, Busto va quedar tercer, amb 14, i Farré no va poder pujar al podi en acumular-ne 21.
Ara Bou queda líder del Mundial amb els 40 punts en joc sumats per davant dels 30 de Marcelli i dels 24 de Busto. Tot, abans de la cita més exòtica del campionat, la que tindrà lloc el 8 de novembre al Petit Stade de l'Est de Saint-Denis, a l'illa de la Reunió, un territori francès d'ultramar situat a l'est de Madagascar, a l'oceà Índic.
Després del triomf a Madrid, Bou, que continua tolerant les molèsties de la lesió a l'esquena que va fer témer que hauria de passar pel quiròfan, admetia que "estic molt content amb la victòria d'avui a la casa de Repsol. Després d'Andorra hem fet una bona feina física per arribar en les millors condicions i aconseguir aquest triomf és molt important de cara al campionat".
Afegia que "hem fet una bona cursa, amb pocs punts, i vull agrair a l'equip la gran feina que ha fet. La pròxima prova és a la illa de la Reunió, on ja he aconseguit bons resultats en el passat, i ja hi estem enfocats".
