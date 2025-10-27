Unihabit se suma en el projecte del Manresa CB Femení
L’empresa que gestiona residències universitàries es converteix en nou patrocinador del Manresa Bàsquet per donar suport a l’equip U18
Regió7
L’empresa gestora de residències universitàries Unihabit s’ha convertit en nou patrocinador oficial del Manresa Club de Bàsquet Femení, a partir de l’acord que van firmar i presentar a través d’una nota de premsa la presidenta del club manresà Nina Pont i la gerent de l’empresa Josefina Carrera.
Per a Unihabit, aquest acord «suposa un pas més en el compromís de l’empresa manresana especialitzada en la gestió de residències per a estudiants amb valors de l’esport, la igualtat d’oportunitats i desenvolupament dels i les joves», segons expliquen al comunicat.
L’empresa assegura que el seu patrocini donarà suport «especialment a l’equip U18, que està format per jugadores preuniversitàries». L’acord implica que l’equip que juga a la categoria Júnior Preferent passarà a denominar-se Unihabit Manresa CBF U18.
La gerent d’Unihabit, Josefina Carreras, va afirmar que «compartim amb el Manresa CBF la passió per l’esforç, el treball en equip i la formació en valors», i va afegir que «per a nosaltres, és molt més que un patrocini: és una col·laboració per seguir fent créixer el talent femení de Manresa».
Cinc residències
Unihabit gestiona actualment cinc residències universitàries. Dues a Barcelona, una a Ciutat Vella i l’altra al barri de Gràcia, una a Sant Cugat, una a Girona i una a Manresa.
Les cinc residències tenen una capacitat conjunta de 550 llits. L’empresa, fundada fa 15 anys, s’ha consolidat com «un referent en l’allotjament universitari per la seva aposta per espais de convivència i desenvolupament personal i professionals de joves durant els seus estudis i la seva primera experiència fora de casa», segons valoren els seus responsables.
Per la seva banda, la presidenta del Manresa Club de Bàsquet Femení, Nina Pont, va assegurar que «per al nostre club és un orgull comptar amb el suport d’una empresa com Unihabit que creu en el nostre projecte i en el potencial de les jugadores joves».
A l’actualitat, el Manresa CBF té 24 equips i més de 240 jugadores. Tot i que només fa quatre anys de la seva fundació, el primer equip va aconseguir pujar a la Lliga Femenina 2, la tercera categoria del bàsquet femení espanyol.
Enquadrat en el Grup B, el Manresa CBF ocupa la dotzena posició de la lliga amb una victòria i tres derrotes, el mateix balanç dels tres equips que el precedeixen, Boet Mataró, Força Lleida i Barakaldo. I té per darrere al Gijón i l’Axil que encara no han guanyat cap partit.
Precisament, a la pròxima jornada visitaran la pista del Lleida, un dels rivals directes ara mateix per aconseguir la permanència. Per a la presidenta Nina Pont, l’objectiu per aquesta temporada és consolidar l’equip a la categoria.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
- Centenars de joves cristians es troben a Montserrat: «La música i les xarxes socials estan apropant moltíssima gent a Déu»
- Els bombers rescaten amb hipotèrmia dos joves caiguts de nit a la llera del riu a Berga
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”