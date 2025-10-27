Hoquei Patins / Nacional Catalana
L’Igualada Femení topa contra la portera i la defensa del Cerdanyola
Regió7
L’Igualada Femení Grupo Guzmán va perdre contra el Cerdanyola CH B a les Comes, en un partit en què va generar el triple d’ocasions de les seves rivals, que van tenir en la seva portera Marleen Fierens la millor jugadora.
El domini de les blaves va ser intens des de l’inici, sense a penes concedir ocasions a les verdes. La intensitat d’unes i altres es va reflectir de seguida en el marcador de faltes. A mitja part, les igualadines n’havien acumulat 6 per 5 les vallesanes.
Tot i el nombre més gran d’ocasions locals, van ser les visitants les que es van avançar en el marcador a les acaballes del primer, en un dels pocs errors comesos per les jugadores que dirigeix Carles Piernas, aprofitat per Maria Birbe.
La mala sort va provocar el 0 a 2, marcat per Victoria Cordero, en un rebot afortunat. El segon va caure com una gerra d’aigua freda a les Comes. Les igualadines van tenir opció per ficar-se en el partit i mantenir les esperances de remuntar o empatar en la falta directa que va disposar Laura Crespo, amb més de 12 minuts per jugar. Però, un altre cop va topar amb la portera visitant.
A les acaballes, Eva Besa va aturar una falta directa a Sígrid Aparicio.
Les igualadines són onzenes, amb 7 punts. Diumenge visitaran la pista del CP Voltregà, colíder amb Vilafranca i Mataró amb 15 punts.
Fitxa tècnica
IGUALADA FEMENÍ (0): Eva Besa, Carmina Muñoz, Abril Besa, Laura Crespo, Carla Claramunt -cinc inicial-, Guiomar Pardiña, Rut Bayer, Lucía Aceitón, Inês Gaivéu, Vicky Guzzo.
CERDANYOLA CH B (2): Marleen Fierens, Sígrid Aparicio, Maria Birbe, Anna Ferrer, Victoria Cordero - inc inicial-, Ainhoa Muro, Laia Prat.
ÀRBITRES: Miquel Lapedriza Ferragut i Òscar Vílchez Cacho.
GOLS: 0-1 (m. 20), Maria Birbe; 0-2 (m. 30), Victoria Cordero.
