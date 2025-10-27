Arts marcials
Sis medalles per al CTJudo Bages i Moianès als universitaris
Regió7
La representació del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès es van endur sis medalles al Campionat de Catalunya Universitari 2025 que es va celebrar aquest cap de setmana a Barcelona. La collita dels judokes del Centre de Tecnificació va ser de dos ors, tres plates i un bronze.
Les medalles d’or se les van endur el judoka de l’Esport7 Jan Perau, a la categoria de menys 66 quilos, i el judoka del Club Judo Moià Marc Escribà, a la categoria de menys 100 quilos.
Les medalles de plata van ser per a Dimitri Rubolet, del club Judo Moià, a la categoria de menys 60 quilos, per a Luca de Palma, de l’Esport 7, a la categoria de menys 70 quilos, i per a Jordi Pérez de Mendiguren, també de l’Esport7, a la categoria de pes pesant, de més de 100 quilos.
La medalla de bronze se la va penjar Neus Santacreu, encara de l’Esport7, a la categoria femenina de menys 63 quilos.
No va pujar al podi, però es va quedar a combat de fer-ho, Julen Muñoz, cinquè a la categoria de menys 66 quilos.
Jornada d’entrenaments
El club Esport 7 Karate JKA Manresa va celebrar aquest diumenge al matí l’entrenament de perfeccionament adreçat als judokes amb els graus de cinturó negre i marró del club, que realitza mensualment.
La sessió es va celebrar al tatami del centre i va servir com a punt de trobada i millora tècnica per als graus més avançats de la disciplina.
L’objectiu d’aquests entrenaments periòdics «és la consolidació de les bases del karate i l’aprofundiment en tècniques avançades, així com fomentar la preparació física i mental», segons expliquen els tècnics d’Esport7.
L’entitat manresana va emetre un comunicat en què va «agrair la participació, la dedicació i la bona disposició de tots els assistents a la jornada».
