Arts marcials

Sis medalles per al CTJudo Bages i Moianès als universitaris

Jan Perau, de l'Esport7, al primer lloc del podi de la categoria de menys 66 kg del Campionat de Catalunya Universitari

Jan Perau, de l'Esport7, al primer lloc del podi de la categoria de menys 66 kg del Campionat de Catalunya Universitari / CTJBM

Regió7

Manresa

La representació del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès es van endur sis medalles al Campionat de Catalunya Universitari 2025 que es va celebrar aquest cap de setmana a Barcelona. La collita dels judokes del Centre de Tecnificació va ser de dos ors, tres plates i un bronze.

Les medalles d’or se les van endur el judoka de l’Esport7 Jan Perau, a la categoria de menys 66 quilos, i el judoka del Club Judo Moià Marc Escribà, a la categoria de menys 100 quilos.

Les medalles de plata van ser per a Dimitri Rubolet, del club Judo Moià, a la categoria de menys 60 quilos, per a Luca de Palma, de l’Esport 7, a la categoria de menys 70 quilos, i per a Jordi Pérez de Mendiguren, també de l’Esport7, a la categoria de pes pesant, de més de 100 quilos.

La medalla de bronze se la va penjar Neus Santacreu, encara de l’Esport7, a la categoria femenina de menys 63 quilos.

No va pujar al podi, però es va quedar a combat de fer-ho, Julen Muñoz, cinquè a la categoria de menys 66 quilos.

Jornada d’entrenaments

El club Esport 7 Karate JKA Manresa va celebrar aquest diumenge al matí l’entrenament de perfeccionament adreçat als judokes amb els graus de cinturó negre i marró del club, que realitza mensualment.

La sessió es va celebrar al tatami del centre i va servir com a punt de trobada i millora tècnica per als graus més avançats de la disciplina.

L’objectiu d’aquests entrenaments periòdics «és la consolidació de les bases del karate i l’aprofundiment en tècniques avançades, així com fomentar la preparació física i mental», segons expliquen els tècnics d’Esport7.

L’entitat manresana va emetre un comunicat en què va «agrair la participació, la dedicació i la bona disposició de tots els assistents a la jornada».

TEMES

