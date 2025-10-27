Motocròs
Els jutges deixen sense campionat d’Espanya a Ramon Brucart
Jaume Grandia
Sant Fruitós de Bages
El pilot santfruitosenc Ramon Brucart (Yamaha) del Club d’Amics de la Moto de Valls de Torroella es va quedar sense el títol de Campió d’Espanya de Motocròs Màster MX-3, després que els jutges el sancionessin amb dues posicions per un avançament en una zona amb bandera groga.
Brucart va afrontar l’última prova al circuit de Morón de la Frontera (Sevilla), amb 5 punts d’avantatge sobre Jesús Herrera. A la primera mànega, va guanyar el sevillà i Brucart va fer tercer. L’última mànega la van disputar empatats de punts. Va guanyar-la el santfruitosenc, però mentre celebrava el títol, va anunciar-li la sanció i la pèrdua del campionat.
