Picabaralla després del clàssic: Lamine, Vinícius i Carvajal protagonitzen el final calent del partit
Dos enfrontaments entre jugadors del Madrid i del Barça desencadenen sis grogues i una vermella
EFE
El clàssic entre Reial Madrid i Barcelona d'aquest diumenge, amb victòria madridista per 2-1, ha viscut els seus moments de més tensió en els instants finals, en dues discussions entre jugadors dels dos equips que han acabat amb sis cartolines grogues, una vermella -Lunin- i gestos de Carvajal i Vinícius a Lamine de "parles molt".
Les paraules de Lamine dies abans del clàssic van marcar la prèvia del partit… i el partit mateix. El '10' va dir "Roben, es queixen i fan coses..." en un esdeveniment de la 'Kings League'. I els jugadors del Reial Madrid li ho han recordat sobre el terreny de joc.
Ambient hostil cap a Lamine de l'afició madridista cada vegada que ha tocat la pilota i, després del partit, Carvajal, company seu a la selecció espanyola, acompanyant-lo d'un gest, li ha dit que parlava molt i que, després de la derrota, s'havia d'empassar les seves paraules. Ha continuat Vinícius amb la disputa. Lamine ha convidat tots dos a continuar discutint fora del terreny de joc i ha estat Vinícius el que ha corregut cap a Lamine, havent de ser subjectat per fins a quatre integrants del cos tècnic del Reial Madrid.
Baralla després d'acabar el clàssic, la segona. Ja que instants abans del final, després de l'expulsió de Pedri, hi ha hagut la primera, amb Vinícius i Lunin, en primera instància, contra part dels jugadors de la banqueta del Barcelona.
Dos enfrontaments que han acabat amb sis grogues -Rodrygo, Militao i Vinícius pel Reial Madrid i Ferran Torres, Fermín López i Alejandro Balde pel Barcelona- i amb Andriy Lunin, porter suplent del conjunt blanc, expulsat per "sortir de la seva banqueta cap a la banqueta rival, en actitud agressiva, havent de ser subjectat pels seus propis companys", segons ha reflectit l'àrbitre a l'acta.
Sobre aquests incidents han parlat els dos entrenadors en roda de premsa. A més, Xabi Alonso ha estat preguntat per la comparació amb clàssics en què ha estat jugador del Reial Madrid, de màxima tensió, amb José Mourinho i Pep Guardiola a les banquetes.
"Partit important per als dos. Amb tensió i resultat ajustat. No cal fer massa lectures i transcendència de moments de tensió. N'han passat moltíssims als clàssics. En aquells anys -els de Mourinho contra Guardiola- va passar de tot. I què? Això segueix", ha comentat.
L'alemany Marcus Sorg, que ha dirigit aquest diumenge el Barcelona des de la banqueta per la sanció a Hansi Flick, tampoc ha volgut entrar a valorar les dues picabaralles del final del partit i ha dit que "no" sap qui les ha començades.
"Sincerament, no me n'he adonat. No sé qui ha començat. Hi havia molta gent entre les banquetes, cridant… Però ja està. Cal concentrar-se en el partit", ha dit en roda de premsa.
