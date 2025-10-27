Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Quatre nous cinturons negres en Nihon Jujutsu per al Gimnàs Sport Centre de Santpedor

Quatre alumnes superen els exàmens de 1r DAN de l’escola Doshin Ryu

Els quatre nous cinturons negres del Gimnàs Sport Centre de Santpedor amb el tribunal examinador

Els quatre nous cinturons negres del Gimnàs Sport Centre de Santpedor amb el tribunal examinador / Arxiu particular

Regió7

Manresa

El Gimnàs Sport Centre de Santpedor ha obtingut quatre nous cinturons negres en l'art marcial japonesa Nihon Jujutsu. Quatre alumnes van assolir aquest reconeixement en els exàmens de 1r DAN de l’escola Doshin Ryu que el centre va acollir divendres passat.

Els alumnes Bartomeu Suaña, Antonio Corominas, Jordi Biosca i Kevin Calzado van obtenir el cinturó negre de Nihon Jujutsu en els exàmens de l'escola Doshin Ryu que el centre santpedorenc va dur a terme divendres 24 d'octubre. El tribunal examinador, format pels mestres Marcel del Río (8è DAN), Josep Lluís Lorente (6è DAN) i Jesús Pérez (5è DAN), va coincidir en destacar "el nivell tècnic i la disciplina demostrada pels participants".

El Nihon Jujutsu és una art marcial d’origen japonès caracteritzada per l’ús de moviments curts i rectilinis, orientats a l’eficàcia i al control de la força de l’adversari.

