L’AE Vòlei Manresa millora, però no prou per guanyar

L’AE Vòlei Manresa va perdre per 3 sets a 0 en la seva visita a la pista del CV Reus, en el partit de la quarta jornada de la Primera Divisió espanyola de voleibol disputat diumenge al vespre. «Vam millorar respecte als últims partits, vam oferir bons moments de joc, però no vam ser prou estables» per poder decantar els punts que van ser clau per a un enfrontament que va ser molt més ajustat del que indica el 3 a 0 final, va explicar el seu entrenador Dídac Martínez.
Després de la derrota, els manresans són penúltims a la classificació, però amb els mateixos tres punts que el CV Monjos i el CN Sabadell que el precedeixen. A la pròxima jornada, l’AE Vòlei Manresa rebrà a la seva pista de l’Ateneu les Bases el Club Vòlei Arcs, el cinquè classificat. L’horari no serà l’habitual dels dissabtes a la tarda. El partit s’ha programat per al diumenge 2 de novembre, a partir de les 10.00 h.
Els tres sets van ser molt ajustats, amb marcadors de 25-15, 26-24 i 25-21. «Vam començar molt bé, amb una actitud excel·lent i molt intensos», va explicar el tècnic bagenc, en referència als dos primers punts. «Però, a partir de la segona meitat del primer parcial, vam perdre la confiança, els reusencs se’n van anar en el marcador, i se’l van endur amb comoditat», va resumir.
El set més igualat i que podia haver canviat el signe del partit, va ser el segon. «Sí, va ser el més disputat. Vam oferir un nivell molt alt i vam tenir opcions reals de guanyar-lo», va afirmar Martínez. No obstant això, la manca d’encert en els punts clau i la «major experiència dels reusencs», van acabar per endur-se el set per la mínima diferència.
El 2 a 0 va pesar en el tercer, en què el CV Reus va agafar distància de seguida. «Vam reaccionar i vam reduir la distància, però ja hi vam aser a temps», va explicar el tècnic manresà.
Tot i la derrota, «el partit ens deixa sensacions positives en el joc col·lectiu i això ens ha de servir per agafar confiança i creure en el potencial que tenim», conclou Dídac Martínez.
