El CN Manresa planta cara al Barceloneta, en la derrota per 14 a 18
Regió7
Manresa
Les nedadores del CN Manresa Fibracat van competir contra les del potent CN Atlètic Barceloneta B, en el partit de la segona jornada de la Lliga Catalana Femenina de Primera Divisió de waterpolo, disputat aquest cap de setmana a les piscines municipals Manuel Estiarte Duocastella, i que va acabar amb un espectacular 14 a 18.
Els parcials van ser de 4-5, 4-6, 3-5 i 3-2.
Per part manresana, van anotar Núria Serracanta (1), Arlet Serracanta (3), Anna toribio (1), Clara Holgado (1), Judit Cèsar (4), Ingrid Peiron (2) i Nekal Pérez (2). L’equip que entrena Ramon Rosell ocupa la sisena posició, amb 3 punts. La pròxima jornada visitarà el Granollers, colíder amb el Barceloneta.
