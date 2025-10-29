Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El 7 de novembre

El Barça farà un entrenament a portes obertes a l’Spotify Camp Nou

Serà el 7 de novembre i, tot i que encara no hi ha confirmació oficial, s’espera que es tanqui en breu per comunicar-ho als socis

Aspecte de l’estat de l’Spotify Camp Nou

Aspecte de l’estat de l’Spotify Camp Nou / EFE

Carlos Monfort

El Barça està cada vegada més a prop de tornar al que serà un dels camps més imponents d’Europa. Amb la intenció que els socis puguin visitar l’estadi abans d’un partit oficial, segons ha avançat Jijantes i ha pogut confirmar ‘Sport’, l’equip blaugrana està preparant un entrenament de portes obertes per al proper 7 de novembre a l’Spotify Camp Nou. La idea és que aficionats i socis puguin veure de prop els jugadors blaugrana en una sessió pensada per compartir i acostar l’equip a la grada

El club ja treballa en l’operativa, amb especial atenció a l’accessibilitat perquè ningú es quedi fora per motius logístics. Encara no hi ha anunci oficial, el pla està en la fase final i s’espera llum verda en qüestió d’hores o, a tot estirar, dies. La comunicació pública arribarà ben aviat si no sorgeix cap contratemps.

Per ara no se n’han detallat horaris ni el sistema d’accés, que es podrien confirmar amb l’anunci. La previsió és que s’habilitin els punts habituals d’entrada i s’ordeni l’arribada del públic per evitar cues innecessàries. Per a molts serà l’oportunitat de tornar a l’estadi i tornar a sentir el murmuri d’una grada en un dia sense competició. I per als més petits, l’ocasió de veure els seus ídols entrenar a pocs metres.

Si tot avança com està previst, el 7 de novembre serà una jornada especial per compartir futbol a casa.

