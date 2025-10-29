Futbol Sala / Segona B
Què li passa al Covisa Manresa?
Després de set jornades disputades, l’equip manresà ocupa l’última posició del Grup 3 de la Segona Divisió B amb 0 punts. A la inesperada situació d’un conjunt amb aspiracions de lluitar per les places de promoció, s’hi afegeix la forma insòlita com les ha encaixades, sent remuntat als últims minuts
«Com és possible perdre un partit que a 20 segons del final guanyes 2 a 1? Com és possible que et marquin 3 gols en els últims 20 segons?» Per respondre a aquestes preguntes, i a tantes d’altres de semblants que es van formular en la derrota per 2 a 4 de dissabte del Covisa Manresa contra el Cerezo Futsal Lleida, primer, cal haver-hi estat i haver-ho vist per fer-se’n una idea, ni que sigui vague, i, segon, perquè els últims 30 segons del partit van ser un despropòsit colossal.
A 29.8 per al final, Jordi Sánchez va saltar a la pressió, no es va endur la pilota i va cometre una falta tan innecessària com temerària, atès que ja havia estat amonestat a la primera part.
L’entrenador visitant havia ordenat l’equip amb porter - jugador amb 11:41 per jugar-se i amb 1 a 0 al marcador. El gol l’havia fet Jordi Sánchez. També ell va ser autor del 2 a 0, a 4:33 del final.
Els manresans no defensaven del tot bé la inferioritat, els costava recuperar la possessió i, quan ho aconseguien, es precipitaven a buscar el gol des de lluny, com si l’angoixa els pogués i temessin que amb dos gols de marge no en tindrien prou. Però, se’n sortien.
Tampoc els lleidatans semblava que sabessin com aprofitar el futbolista de més amb què atacaven. Movien la pilota lentament i no es generaven espais francs per rematar. A 2:41 van trobar la manera de trencar el quadrat manresà, i Valero va posar el 2-1.
No va canviar gairebé res, ni en un bàndol, ni en l’altre. De fet, a 1:30 per al final, Asis va interceptar una passada i va xutar amb avantatge a porta. Però, la pilota va topar amb el pal, per quarta vegada al partit. Hauria estat la sentència (potser). El capità se’n va lamentar ostensiblement, tombat cap a la grada que, com ell, s’havia posat les mans al cap.
Llavors, a 30 segons de l’acabament, Jordi Sánchez va rebre la segona groga i va deixar l’equip amb tres jugadors de camp. I els van caure tres gols en els últims 20 segons.
El problema és que no és la primera remuntada que pateixen aquesta temporada, encara que hagi estat la més insòlita. En els set partits disputats, quatre a casa i tres a fora, només contra l’AE Les Corts, a la tercera jornada, l’equip perdia al descans (1-2). En els altres sis, o bé tenia el marcador igualat (IBI 1-1, Sant Quirze 1-1 i Canet 2-2), o bé anava per davant (Mataró 0-1 i Castelldefels 2-3).
L’estadística dels minuts en què ha encaixat els gols, recollida en les actes oficials dels partits, encara és més sagnant. Dels 31 gols rebuts, 23 han estat a la segona part i, d’aquests, 12 en els últims 4 minuts. Contra el Mataró, l’actual líder sense cap derrota, els manresans van arribar al minut 38 guanyant 1 a 2. Van perdre 3 a 2, amb gols al 38 i al 39. I un altre exemple és el partit contra Les Corts, que amb totes les dificultats, van ser capaços de remuntar i situar-se 4 a 3 al minut 33. Però, van acabar perdent per 4-5 amb gols als minuts 36 i 40.
Ara, la caiguda a plom del Covisa Manresa ve de més lluny. La temporada passada, el club va cessar el tècnic Paco Cahinero a finals de febrer. Era la jornada 22 i l’equip ocupava la quarta posició, l’última amb accés a la promoció d’ascens, a 10 punts del líder Mataró. L’any anterior havien estat campions i havien tingut l’ascens a tocar. Va arribar Edu Blanco amb vuit jornades per endavant. L’equip va acabar setè, a 20 punts del Mataró.
Des del club, les respostes que s’obtenen a la pregunta de què li passa a l’equip, van de la feblesa mental a una planificació desencertada. Fa quinze dies, van prescindir del director esportiu Jordi Puig. Però, d’altres fonts també apunten a un problema de joc i de direcció des de la banqueta i posen d’exemple els minuts finals o què dissabte no demanés cap temps mort, fins al 2 a 3. El president Pere Joan Pusó assegura que «treballem per trobar solucions».
El Covisa és últim, amb 0 punts en 7 partits. Dissabte, visita la pista del Pilar, 8è amb 10 punts. A la banqueta s’hi asseurà Antonio Mesa, l’entrenador incorporat aquesta temporada en què també s’ha remodelat profundament la plantilla.
Subscriu-te per seguir llegint
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- Mor atropellat un home de 60 anys que anava acompanyat d'un menor a Castellbell i el Vilar
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Jordi Valls passa de 83 a 4.000 milions en vint anys